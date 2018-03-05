Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belçika Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, polisin baskınları, Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırısının faillerinin birçoğunun bulunduğu Molenbeek ve Flaman bölgesinin iki kasabasında düzenlediği bildirildi.
Terörle mücadele konusuna bakan bir hakimin baskın için talepte bulunduğu belirtilirken, baskınların 2015 Paris ve 22 Mart Brüksel saldırılarıyla alakalı olmadığı kaydedildi.
Polis operasyonunda herhangi bir silah ya da patlayıcının bulunmadığı aktarılan açıklamada, 8 şüphelinin bugün hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.
Belçika gazetesi "Derniere Heure" ise gözaltına alınan kişilerin saldırı düzenleyeceği şüphesiyle tutuklandığını iddia etti.
Al Jazeera televizyonu, ablukacı ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.
Genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel Sekreterliğinden istifa etmeye hazırlandığı bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen 14 yaşındaki kız çocuğunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi verdi
Irak'ın ilk milli petrol şirketinin kurulmasına dair yasanın meclisten geçtiği bildirildi.
Padova'da dün gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir camiye kundaklama girişiminde bulundu
Filistinlilere ait yaklaşık 300 Facebook hesabı ve sayfanın engellenmesi Gazze'de protesto edildi
Belçika polisi, terörle mücadele kapsamında düzenlediği baskınlar sonucu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Geraşenko, “Rusya'nın doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yasa ihlali yapması, Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün bir göstergesidir” dedi
Katar Emiri Al Sani, halihazırda Katar'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlarla iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı
BM insani yardım konvoyu, Esed rejiminin hava saldırılarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından Doğu Guta'ya girdi. Rejim, konvoydaki hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri bölgeye sokmadı.
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Kosova'nın efsanevi lideri Adem Jashari ve ailesinin öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün okullarda ilk ders UÇK'ya adandı
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde, Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısının kabul edildiği bildirildi
İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı yüzde 37,2 ile en çok oyu aldı.
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