17:12, 05 Mart 2018 Pazartesi

Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı



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Belçika polisi, terörle mücadele kapsamında düzenlediği baskınlar sonucu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, polisin baskınları, Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırısının faillerinin birçoğunun bulunduğu Molenbeek ve Flaman bölgesinin iki kasabasında düzenlediği bildirildi. Terörle mücadele konusuna bakan bir hakimin baskın için talepte bulunduğu belirtilirken, baskınların 2015 Paris ve 22 Mart Brüksel saldırılarıyla alakalı olmadığı kaydedildi. Polis operasyonunda herhangi bir silah ya da patlayıcının bulunmadığı aktarılan açıklamada, 8 şüphelinin bugün hakim karşısına çıkacağı duyuruldu. Belçika gazetesi "Derniere Heure" ise gözaltına alınan kişilerin saldırı düzenleyeceği şüphesiyle tutuklandığını iddia etti.

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