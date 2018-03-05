Güncelleme: 17:47, 05 Mart 2018 Pazartesi

İtalya'da camiye kundaklama girişimi





Padova'da dün gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir camiye kundaklama girişiminde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya'nın kuzeydoğusundaki Padova şehrinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir camiye kundaklama girişiminde bulunduğu bildirildi. İtalyan resmi ANSA ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Padova'daki bir caminin giriş kapısını ateşe verdi. Gece 02.00 civarında devriye gezen jandarma kuvvetlerinin, caminin giriş kapısını saran ateşi fark etmesi üzerine yangın çok büyümeden hızlı bir müdahaleyle söndürüldü. Olay yerinde muhtemelen benzin olan ateş hızlandırıcı madde izlerine rastlandığını aktaran polis, olayın niteliğinin kundaklama olduğunu söyledi. Öte yandan, caminin kapısının yanma sonucu hafif zarar gördüğü ve faillerin kimliğinin belirlenmesi için araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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