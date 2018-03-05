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Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay
Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay

Irak'ın ilk milli petrol şirketinin kurulmasına dair yasanın meclisten geçtiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Meclisi Petrol ve Enerji Komisyon Üyesi Zahir el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclisin oy çokluğuyla ilk ulusal petrol şirketinin kurulması yasasını onayladığını ifade etti.

Yasanın meclisten geçmesini büyük bir zafer şeklinde yorumlayan Ubeydi, kurulacak şirketin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil ülkedeki tüm petrol faaliyetlerinin kontrolünü eline alacağını söyledi.

-Petrol şirketini halk denetleyebilecek

Ubeydi, meclisten geçen yasaya göre daha sonra oluşturulacak şirket kurul üyelerinin halkın payına ne kadar düşeceğini belirleyip, şirketin halk tarafından denetlenmesine imkan tanıyacağı bilgisini verdi.

Irak Petrol Bakanı Cabbar el-Luaybi, şirketin kurulması hükmünü veren yasanın meclisten geçmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "verilen tarihi kararın gelişmiş program ve mekanizmalarla, ülkenin ulusal zenginliğinin korunması ve geliştirilmesine vesile olacağını" belirtti.

Irak merkezi hükümetinin petrol faaliyetleri ve satışı halihazırda yine devlet bünyesindeki Somo şirketi tarafından yürütülüyor.

- Erbil ve Bağdat arasındaki petrol ihtilafı

Irak'ın mali gelirinin yüzde 95'i petrole dayanmasına rağmen, Irak merkezi hükümetinin petrol ve gaz yasası bulunmuyor. Meclis çatısında 2007 yılından bu yana ülkenin petrol ve gaz yasası Kürt ve Sünni tarafların itirazı gerekçesiyle bir türlü geçemedi. Bundan dolayı Bağdat hükümeti, Erbil yönetiminin yapmış olduğu petrol anlaşmalarının yasal bir dayanağının olmadığını iddia ederek, anlaşmaları illegal kabul ediyor. Bu sebepten dolayı, Erbil'in petrol ihraç ettiği 1 Haziran 2009'dan bu yana Bağdat'la arasında ciddi petrol ihtilafları var.



İlgili Konular ırak petrol
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