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Şırnak'ta 3 PKK'lı teslim oldu
Şırnak'ta 3 PKK'lı teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar mühimmatı ile 25 fişek ele geçirildi



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