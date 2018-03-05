Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:20, 05 Mart 2018 Pazartesi
Ortadoğu
18:43, 05 Mart 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı

Al Jazeera televizyonu, ablukacı ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Al Jazeera televizyonu, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda "Ma Hufiye Azam" (Gizlenen Daha Büyük) adlı televizyon programında, 14 Şubat 1996'da dönemin Katar Emirine yönelik darbe girişimiyle ilgili hazırlanan "Katar 96" adlı dosyanın ilk bölümü yayımlandı.

Darbe girişiminin mimarları arasında, Katar'a yönelik abluka başlatan ülkelerin başını çeken Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olması dikkati çekiyor.

"Katar 96" adıyla hazırlanan dosyada, 1995 yılında yurt dışı gezisinde olan babasını saray darbesiyle indirerek tahta geçen Hamad'ın kısa bir süre sonra da kendisinin burun buruna geldiği darbe girişiminin perde arkasıyla ilgili belge ve tanıklıklara yer verildi.

Programda, Katar istihbaratının en önemli isimlerinden ve darbe teşebbüsünün liderlerinden Fehd el-Maliki, yine darbenin önemli aktörlerinden Katarlı Cabir Hamad Cellab el-Merri ve dönemin ABD'nin Doha Büyükelçisi Patrick N. Theros'un başarısız darbe girişimiyle ilgili açıklamaları paylaşılırken, Halife bin Hamad'ın, yeniden tahta oturmak için "darbe komitesi" kurulması amacıyla Körfez ülkelerine yaptığı gezilerle ilgili belgeler gösterildi.

ABLUKACI ÜLKELER DARBECİLER ARASINDA

Emirlik tarafından çıkarılan afla geçen eylül ayında salıverilen darbe girişiminin liderlerinden Maliki, yaptığı açıklamada, darbe komitesinde "Abu Dabi Veliaht Prensi Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife (dönemin veliaht prensi), dönemin Katar Emniyet Genel Müdürü Hamad bin Casım, eski Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan bin Abdulaziz'in görevlendirdiği Suudi istihbaratı ve Hüsnü Mübarek döneminin istihbarat şefi Ömer Süleyman"ın yer aldığını açıkladı.

Programda ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in de (dönemin Riyad Emiri) Katar sınırındaki kamplara gizlice aşiret gruplarının geçirilmesi talebini kabul ettiğine dair belgeler yayımlandı.

Maliki, tahttan indirilen ve İtalya'da ikamet eden eski Emir Halife ve destekçilerinin de 1995 yılı sonunda darbe hazırlıklarının hız kazanmasıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye intikal ettiğini anlattı.

Katar'da darbenin önemli aktörlerinden Cabir Hamad Cellab el-Merri de darbeci liderlerin, Suudi Arabistan'da kurulan "Askeri Planlar ve Darbe Yönetimi" ile Bahreyn'de oluşturulan "İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Operasyonları Birliği" arasında iki ülkeyi bağlayan Kral Fahd Köprüsü aracılığıyla temas kurduğunu söyledi.

Darbenin planlanması ve uygulanması için oluşturulan bu kurumların ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Katar'daki darbecilerin, Mısır'a giderek, Ömer Süleyman ile bir araya geldiğini belirten Merri, "Süleyman, Katar ordusundaki Mısırlı subayların darbecilerin safına geçerek silah desteği sağlayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

ŞUBAT 1996'DA DÜĞMEYE BASILDI

Subayların izinde olduğu Ramazan ayının 27. gününe (kadir gecesi) tekabül eden 16 Şubat 1996'da yapılması planlanan "Ebu Ali" kod adlı darbe girişimi, iki gün öne alınarak 14 Şubat 00:03'te düğmeye basıldı.

Yurt dışından paralı askerlerin de getirildiği darbe planlarında, dönemin Katar Emirinin evine, devlet televizyonuna ve iletişimin kesilerek darbenin bastırılmasını engellemek için telekomünikasyon şirketi Ooredoo'ya baskın yapılması ilk hedefler arasında sıralandı.

DARBE BASTIRILDI

Darbenin öncülerinden Maliki'nin ifadesine göre, bir onbaşının darbe girişimini haber vermesiyle darbeden iki saat önce Katar'da olağanüstü hal ilan edildi.

Katar'da 1995 ila 1998 yılları arasında ABD'nin Doha Büyükelçisi olarak görev yapan Patrick N. Theros, "Saat 4 sularında Katar Emiriyle görüşmem için beni aradılar. Darbe girişiminin olduğunu ve bastırıldığını, darbecilerin gözaltına alındığını ve bunu hükümetime iletmemi söylediler." dedi.

Theros ayrıca, darbe girişiminden 24 saat sonra Washington yönetiminin, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) bölgedeki diğer ülkelerin içişlerine karışılmaması yönünde bir mesaj yayımladığını ifade etti.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye de daha önce Körfez'deki son krizin geçmişinin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik darbe girişiminin yaşandığı 1996'ya kadar uzandığını belirtmişti.

NELER OLDU?

Saray darbesinin ardından tahta geçen Hamad bin Halife, hızla reform çalışmalarını başlatmıştı ancak aradan geçen bir sene içinde kendisine karşı darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle, aralarında Emirin kuzeninin de bulunduğu 30 kişi ömür boyu hapse mahkum edildi.

Duruşmada şahit olarak dinlenen dönemin Başbakanı Hamad bin Casim de darbe girişiminin arkasında Suudi Arabistan ve Bahreyn'in olduğunu dile getirdi.

Kral Abdullah'ın ricası üzerine 1996'daki darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle Mayıs 2010'da hükümlü 30 kişi salıverildi. Serbest bırakılanlar Riyad'da veliaht prens tarafından karşılandı.

Son olarak Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimleri, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde yeni bir krize yol açtı.



İlgili Konular Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı

Al Jazeera televizyonu, ablukacı ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.
İtalya'da Renzi'nin görevi bırakacağı iddiası
İtalya'da Renzi'nin görevi bırakacağı iddiası

Genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel Sekreterliğinden istifa etmeye hazırlandığı bildirildi
Hollanda'da İslamofobik saldırılara karşı soru önergesi
Hollanda'da İslamofobik saldırılara karşı soru önergesi

Hollanda'da Denk Partisi, başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen 14 yaşındaki kız çocuğunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi verdi
Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay
Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay

Irak'ın ilk milli petrol şirketinin kurulmasına dair yasanın meclisten geçtiği bildirildi.
İtalya'da camiye kundaklama girişimi
İtalya'da camiye kundaklama girişimi

Padova'da dün gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir camiye kundaklama girişiminde bulundu
Filistinli gazetecilerden quot Facebook engeline quot tepki
Filistinli gazetecilerden, "Facebook engeline" tepki

Filistinlilere ait yaklaşık 300 Facebook hesabı ve sayfanın engellenmesi Gazze'de protesto edildi
Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı
Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı

Belçika polisi, terörle mücadele kapsamında düzenlediği baskınlar sonucu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi
Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi

Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Geraşenko, “Rusya'nın doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yasa ihlali yapması, Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün bir göstergesidir” dedi
Katar Emiri Temim ABD'li diplomatları kabul etti
Katar Emiri Temim, ABD'li diplomatları kabul etti

Katar Emiri Al Sani, halihazırda Katar'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlarla iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı
Esed rejimi hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri Doğu Guta'ya sokmadı
Esed rejimi hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri Doğu Guta'ya sokmadı

BM insani yardım konvoyu, Esed rejiminin hava saldırılarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından Doğu Guta'ya girdi. Rejim, konvoydaki hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri bölgeye sokmadı.
Saddam Hüseyin'in ailesinin mallarına haciz kararı
Saddam Hüseyin'in ailesinin mallarına haciz kararı

Irak'ta Saddam Hüseyin'in ailesi ve Baaslı yetkililerin mallarına haciz kararı alındı
Kosova'da okulların ilk dersi UÇK ya adandı
Kosova'da okulların ilk dersi UÇK’ya adandı

Kosova'nın efsanevi lideri Adem Jashari ve ailesinin öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün okullarda ilk ders UÇK'ya adandı
Darfurluların ev özlemi
Darfurluların ev özlemi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.
BM'de Esed rejimini şiddetle kınayan tasarı kabul edildi
BM'de Esed rejimini şiddetle kınayan tasarı kabul edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde, Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısının kabul edildiği bildirildi
İtalya'da seçimin kazananı merkez sağ ittifakı
İtalya'da seçimin kazananı merkez sağ ittifakı

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı yüzde 37,2 ile en çok oyu aldı.
Sınırı aşan Yunan askerleri için duruşma günü
Sınırı aşan Yunan askerleri için duruşma günü

Meriç nehrinde sınırı geçen Yunan askerlerinin duruşmasında avukatlarının iade talebi reddedildi

Haberler

Katar'da "Türk Yemekleri Kültür Günü" etkinliği
Katar'da quot Türk Yemekleri Kültür Günü quot etkinliği

ABD'li Körfez krizi temsilcileri Katar'da
ABD'li Körfez krizi temsilcileri Katar'da

Trump'tan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür!
Trump'tan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Katar'dan BM'ye 'Doğu Guta' tepkisi
Katar'dan BM'ye 'Doğu Guta' tepkisi

Katar Emiri Şeyh Temim'den Doğu Guta'daki saldırılara tepki
Katar Emiri Şeyh Temim'den Doğu Guta'daki saldırılara tepki

'Dünyanın en güçlü uçağı' Airbus A350-1000 Katar'da
Dünyanın en güçlü uçağı' Airbus A350-1000 Katar'da

İran, Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu
İran Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 