Çavuşoğlu: Salih Müslim nereye giderse gitsin peşindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde seçim ittifakları araştırması yaptı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim oldu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de yabancı uyrukluları yasa dışı yurtdışına çıkardığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı
Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve ZMA yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı
Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında bugün akşam saatlerinde denizde fırtına beklendiğini bildirdi.
ASKON Genel Başkanı Cesur, "Acil 10 bin konuta ihtiyaç var. Yeni evlenen Filistinli çocuklarımız adetleri gereği yeni eve geçme ihtiyacı duyuyor. Bunun için bu yeni konutların yapılması gerekir. Burada hem konut sıkıntısı var hem de kiralar çok yüksek. Dolayısıyla bir an önce yeni arsalar teşkil edip, minimum 10 bin ev inşa ederek, Filistinli kardeşlerimizin burada kalmasını sağlamalıyız" dedi
Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
Katar'ın başkenti Doha'da "Türk Yemekleri Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,73 artarken, yıllık bazda yüzde 10,26 oldu.
Türk madencilik sektörünün önde gelen firmaları, dünya madenciliğinin en büyük organizasyonlarından biri olan PDAC 2018'de Kanadalı meslektaşları ile bir araya geldi
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine yönelik istihbarat üzerine ilave önlemler alındığı belirtildi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik gerekçesiyle yarın kapalı olacak. ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan 15 kişi daha sonra Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz" dedi