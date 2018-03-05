19:17, 05 Mart 2018 Pazartesi

Cenevre Otomobil FuarÄ± 8 Mart'ta kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor





Bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Palexpo sergi merkezinde dÃ¼zenlenecek olan ve bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor.



Fuar, 8-18 Mart tarihleri arasÄ±nda ziyaret edilebilecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.