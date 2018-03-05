19:33, 05 Mart 2018 Pazartesi

Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 38 sivili daha katletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) kararÄ± ve Rusya'nÄ±n ilan ettiÄŸi 5 saatlik ateÅŸkese raÄŸmen abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ileri, BMGK'nÄ±n ateÅŸkes kararÄ± ve ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde ilan ettiÄŸi ateÅŸkese raÄŸmen DoÄŸu Guta'yÄ± vurmaya bugÃ¼n de devam etti.

Rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ileri, baÅŸkent Åžam'da 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'daki Duma ve Haresta ilÃ§eleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye Beyt Sava, Kefer Batna, El AÅŸari ve Misraba beldesine sabah saatlerinden hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.

Cisrin beldesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er, Al AÅŸar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekÃ§ilerinin hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BÃ¶ylece akÅŸam saatlerinde de devam saldÄ±rÄ±larla birlikte DoÄŸu Guta'da bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ sivil sayÄ±sÄ± 38 oldu.

Esed rejimi, Duma ilÃ§esine sabah saatlerinden bu yana Ã§ok sayÄ±da hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan birinin Duma'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± yardÄ±m konvoyundan gelen malzemelerin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda olduÄŸu ve buradaki 2 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±lar sonucu yaralanan Ã§ok sayÄ±da sivil ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± saÄŸlÄ±k merkezlerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

SON 15 GÃœNDE 794 SÄ°VÄ°L HAYATINI KAYBETTÄ°

Sivil Savunma verilerine gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ilerinin, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat-4 Mart tarihlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larda 756 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

BugÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerle birlikte DoÄŸu Guta'da son 15 gÃ¼nde Ã¶len sivillerin sayÄ±sÄ± 794'e yÃ¼kseldi.

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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