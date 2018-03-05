19:41, 05 Mart 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan YeÅŸilay HaftasÄ± mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â YeÅŸilayÄ±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ veÂ YeÅŸilay HaftasÄ±'nÄ± kutladÄ±.

ErdoÄŸan, Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ã¼lkenin saÄŸlÄ±klÄ± bir geleceÄŸe sahip olmasÄ± iÃ§in her koldan Ã§ocuk ve genÃ§leri tehlikeye sÃ¼rÃ¼kleyebilecek baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla ve zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla mÃ¼cadele etmenin Ã¶nemli bir vazifeleri ve vatani gÃ¶revleri olduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ãœlkemizin en kÃ¶klÃ¼ sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan YeÅŸilay, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyaya Ã¶rnek, lider sivil toplum kuruluÅŸu olma hedefiyle alkol, tÃ¼tÃ¼n, uyuÅŸturucu madde, teknoloji ve kumar baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mÃ¼cadele ediyor. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelemizdeki Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, YeÅŸilayÄ±mÄ±zÄ±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve bu yola gÃ¶nÃ¼l verenlerin 1-7 Mart YeÅŸilay HaftasÄ±'nÄ± kutluyorum. YeÅŸilay'a bugÃ¼ne kadar emek vermiÅŸ, ahirete irtihal eden tÃ¼m bÃ¼yÃ¼klerimizi rahmet ve minnetle anÄ±yorum."