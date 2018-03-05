CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan YeÅŸilay HaftasÄ± mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â YeÅŸilayÄ±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ veÂ YeÅŸilay HaftasÄ±'nÄ± kutladÄ±.
ErdoÄŸan, Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ã¼lkenin saÄŸlÄ±klÄ± bir geleceÄŸe sahip olmasÄ± iÃ§in her koldan Ã§ocuk ve genÃ§leri tehlikeye sÃ¼rÃ¼kleyebilecek baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla ve zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla mÃ¼cadele etmenin Ã¶nemli bir vazifeleri ve vatani gÃ¶revleri olduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Ãœlkemizin en kÃ¶klÃ¼ sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan YeÅŸilay, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyaya Ã¶rnek, lider sivil toplum kuruluÅŸu olma hedefiyle alkol, tÃ¼tÃ¼n, uyuÅŸturucu madde, teknoloji ve kumar baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mÃ¼cadele ediyor. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelemizdeki Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, YeÅŸilayÄ±mÄ±zÄ±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve bu yola gÃ¶nÃ¼l verenlerin 1-7 Mart YeÅŸilay HaftasÄ±'nÄ± kutluyorum. YeÅŸilay'a bugÃ¼ne kadar emek vermiÅŸ, ahirete irtihal eden tÃ¼m bÃ¼yÃ¼klerimizi rahmet ve minnetle anÄ±yorum."
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, CHP'nin seÃ§im gÃ¼venliÄŸiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, "Maalesef CHP'nin gÃ¶rÃ¼nen o ki derdi seÃ§im gÃ¼venliÄŸi deÄŸil, bu konuda bir meÅŸruiyet krizi oluÅŸturmak, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± 3,5 saat sÃ¼rdÃ¼
Polis Akademisi Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve OrtadoÄŸu UzmanÄ± Prof. Dr. Åžahin, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸu terÃ¶r faaliyetinden dolayÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len KÃ¼rt genci sayÄ±sÄ± 25 binin Ã¼zerinde." dedi.
Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ercan, "YaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re Ä°stanbul'da deprem 2045'ten Ã¶nce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiÃ§birinde kanÄ±t yok." dedi
Suudi Arabistan'Ä±n MBC Medya grubuna ait kanallarda TÃ¼rk dizilerinin yayÄ±nÄ±na son verildiÄŸi belirtildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YeÅŸilay'Ä±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve YeÅŸilay HaftasÄ±iÃ§in kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in iadesine iliÅŸkin, "Bu Ã§abalarÄ±mÄ±z sadece Ã‡ekya ya da Almanya ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Salih MÃ¼slim nereye giderse gitsin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." dedi.
TBMM AraÅŸtÄ±rma Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye ve Avrupa Ã¼lkelerinde seÃ§im ittifaklarÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±
Irak'Ä±n kuzeyindeki barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an 3 terÃ¶rist, ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde teslim oldu
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda Irak uyruklu 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de yabancÄ± uyruklularÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda kullanÄ±lmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen obÃ¼s ve ZMA yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan askeri konvoy, Kilis'e ulaÅŸtÄ±
Meteoroloji, Bodrum-KaÅŸ arasÄ±nda bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde denizde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi.
ASKON Genel BaÅŸkanÄ± Cesur, "Acil 10 bin konuta ihtiyaÃ§ var. Yeni evlenen Filistinli Ã§ocuklarÄ±mÄ±z adetleri gereÄŸi yeni eve geÃ§me ihtiyacÄ± duyuyor. Bunun iÃ§in bu yeni konutlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekir. Burada hem konut sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var hem de kiralar Ã§ok yÃ¼ksek. DolayÄ±sÄ±yla bir an Ã¶nce yeni arsalar teÅŸkil edip, minimum 10 bin ev inÅŸa ederek, Filistinli kardeÅŸlerimizin burada kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z" dedi
TÃ¼rkiye, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim iÃ§in Almanya'dan geÃ§ici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da "TÃ¼rk Yemekleri KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.