Kosova'da 'Prekaz KatliamÄ±' kurbanlarÄ± anÄ±ldÄ±

Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len,Â Kosova KurtuluÅŸ Ordusunun (UÃ‡K) kurucu ve komutanlarÄ±ndan Adem Jashari'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸuÂ 50'den fazla kiÅŸi katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
"UÃ‡K DestanÄ±" olarak da bilinenÂ "Prekaz KatliamÄ±"Â dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'deki Adem Jashari KÄ±ÅŸlasÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rene, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, BaÅŸbakan Ramush Haradinaj, Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼ (FSK) BakanÄ± Rrustem Berisha, FSK KomutanÄ± Korgeneral Rrahman Rama, bakanlar, diplomatik temsilciler, Jashari ailesinin Ã¼yeleri ve KosovalÄ±lar katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, UÃ‡K DestanÄ±'nÄ±n 20. yÄ±lÄ± ile Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10. yÄ±lÄ±nÄ±n Kosova ve vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in tarihi ve Ã¶zel Ã¶neme sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.
UÃ‡K'nin, vizyonu sayesinde demokratik dÃ¼nyanÄ±n desteÄŸini alarak Ã¼lkede 1998-1999 yÄ±llarÄ±ndaki siyasi geliÅŸmelerin yÃ¶netici gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu dile getiren ThaÃ§i, bu baÄŸlamda FSK'nin SilahlÄ± Kuvvetlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin anayasal deÄŸiÅŸiklikle gerÃ§ekleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade etti.
Ãœlkenin meÅŸru ve yasal haklarÄ±na hiÃ§ kimsenin koÅŸulsuz veto koymasÄ±na izin vermeyeceÄŸini vurgulayan ThaÃ§i, "FSK'nin uzun sÃ¼ren geliÅŸiminin ardÄ±ndan Kosova'nÄ±n silahlÄ± gÃ¼Ã§lere sahip olmasÄ±nÄ±n, NATO ve onun uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ KFOR ile mÃ¼kemmel ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kosova'daki tÃ¼m topluluklara ait vatandaÅŸlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na, Kosova ve bÃ¶lgenin gÃ¼venlik ile barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
Kosova'da, SÄ±rp ve Arnavut kuvvetleri arasÄ±ndaki savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi 1998 yÄ±lÄ±nda, Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde, UÃ‡K'nin kurucularÄ±ndan Adem Jashari'nin yanÄ± sÄ±ra ailesinin ve bazÄ± misafirlerinin bulunduÄŸu ev aÄŸÄ±r silahlara sahip SÄ±rp gÃ¼Ã§lerince kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ ve ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 5-7 Mart 1998'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 50'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembol isimlerinden biri olan Jashari'nin adÄ± baÅŸkent PriÅŸtine'deki havalimanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mitrovica'daki stadyumda da yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Jashari anÄ±sÄ±na ayrÄ±ca BayrampaÅŸa ve Pendik'te de birer park bulunuyor.
YPG/PKK, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te olan desteÄŸine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'nin itirazlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in SDG adÄ± altÄ±nda gizlenirken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Afrin'e takviye gÃ¶ndermeye devam etmesi ABD'nin SDG Ã¼zerinde oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e ait yardÄ±m konvoyunun 9 aracÄ±, Esed rejiminin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine insani yardÄ±m malzemelerini DoÄŸu Guta'ya bÄ±rakamadan dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iliÅŸkin, "EÄŸer yapabilirsem tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ±m, katÄ±labilirim" dedi
Ä°talya'dan merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n zaferle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± genel seÃ§imde en bÃ¼yÃ¼k yenilgiyi alan ÅŸu anki hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± PD'nin lideri Renzi, PD Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Lowcock, DoÄŸu Guta'da halkÄ±n gerÃ§ek bir aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
NATO, Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi planlÄ±yor
Tanzanyaâ€™da 22 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±konulan, Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Amir Haji Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi evlerine dÃ¶ndÃ¼
Bosna Hersekli savaÅŸ maÄŸduru 200 kadÄ±n, Suriye'de Esed rejimi tarafÄ±ndan hapishanelerde tutulan ve iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlar iÃ§in "Vicdan Konvoyu''nda yarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde DoÄŸu Guta'daki durumu ele aldÄ±klarÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 50'den fazla kiÅŸi, katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
Esed rejiminin ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'daki farklÄ± yerleÅŸim yerlerine bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DoÄŸu Guta'da son 15 gÃ¼nde Ã¶len sivil sayÄ±sÄ± 794'e yÃ¼kseldi.
Bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Al Jazeera televizyonu, ablukacÄ± Ã¼lkelerin, dÃ¶nemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yÃ¶nelik 1996'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ispatlayan belgeler yayÄ±mladÄ±.
Genel seÃ§imde, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel SekreterliÄŸinden istifa etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedilen 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesi verdi
Irak'Ä±n ilk milli petrol ÅŸirketinin kurulmasÄ±na dair yasanÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi.