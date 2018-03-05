19:45, 05 Mart 2018 Pazartesi

Kosova'da 'Prekaz KatliamÄ±' kurbanlarÄ± anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len,Â Kosova KurtuluÅŸ Ordusunun (UÃ‡K) kurucu ve komutanlarÄ±ndan Adem Jashari'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸuÂ 50'den fazla kiÅŸi katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.

"UÃ‡K DestanÄ±" olarak da bilinenÂ "Prekaz KatliamÄ±"Â dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'deki Adem Jashari KÄ±ÅŸlasÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, BaÅŸbakan Ramush Haradinaj, Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼ (FSK) BakanÄ± Rrustem Berisha, FSK KomutanÄ± Korgeneral Rrahman Rama, bakanlar, diplomatik temsilciler, Jashari ailesinin Ã¼yeleri ve KosovalÄ±lar katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, UÃ‡K DestanÄ±'nÄ±n 20. yÄ±lÄ± ile Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10. yÄ±lÄ±nÄ±n Kosova ve vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in tarihi ve Ã¶zel Ã¶neme sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

UÃ‡K'nin, vizyonu sayesinde demokratik dÃ¼nyanÄ±n desteÄŸini alarak Ã¼lkede 1998-1999 yÄ±llarÄ±ndaki siyasi geliÅŸmelerin yÃ¶netici gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu dile getiren ThaÃ§i, bu baÄŸlamda FSK'nin SilahlÄ± Kuvvetlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin anayasal deÄŸiÅŸiklikle gerÃ§ekleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Ãœlkenin meÅŸru ve yasal haklarÄ±na hiÃ§ kimsenin koÅŸulsuz veto koymasÄ±na izin vermeyeceÄŸini vurgulayan ThaÃ§i, "FSK'nin uzun sÃ¼ren geliÅŸiminin ardÄ±ndan Kosova'nÄ±n silahlÄ± gÃ¼Ã§lere sahip olmasÄ±nÄ±n, NATO ve onun uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ KFOR ile mÃ¼kemmel ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kosova'daki tÃ¼m topluluklara ait vatandaÅŸlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na, Kosova ve bÃ¶lgenin gÃ¼venlik ile barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

"PREKAZ KATLÄ°AMI"

Kosova'da, SÄ±rp ve Arnavut kuvvetleri arasÄ±ndaki savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi 1998 yÄ±lÄ±nda, Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde, UÃ‡K'nin kurucularÄ±ndan Adem Jashari'nin yanÄ± sÄ±ra ailesinin ve bazÄ± misafirlerinin bulunduÄŸu ev aÄŸÄ±r silahlara sahip SÄ±rp gÃ¼Ã§lerince kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ ve ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 5-7 Mart 1998'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 50'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembol isimlerinden biri olan Jashari'nin adÄ± baÅŸkent PriÅŸtine'deki havalimanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mitrovica'daki stadyumda da yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Jashari anÄ±sÄ±na ayrÄ±ca BayrampaÅŸa ve Pendik'te de birer park bulunuyor.