19:56, 05 Mart 2018 Pazartesi

Suudi MBC grubunun kanallarÄ±nda TÃ¼rk dizilerinin yayÄ±nÄ±na son verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n MBC Medya grubuna baÄŸlÄ± Alarabiya internet sitesinin haberine gÃ¶re, grup sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mazen Hayek, "AlÄ±nan karar gereÄŸiÂ TÃ¼rk dizileriÂ MBC grubuna ait Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika'daki kanallarÄ±n yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Karar bu aydan itibaren ikinci bir emre kadar uygulanacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

TÃœRK DÄ°ZÄ°LERÄ°NÄ°N MALÄ°YETÄ° YÃœKSEK

Hayek, bu kararÄ±n yÃ¼ksek kalitede Arap ve KÃ¶rfez dizisi Ã¼retilmesine teÅŸvik edeceÄŸini ifade ederek, Arap dizilerinin bÃ¶lÃ¼m maliyetininÂ 40 bin ila 100 bin dolarÂ arasÄ±nda olduÄŸunu, TÃ¼rk dizilerinin ise 250 bin dolar veya daha yÃ¼ksek bir meblaÄŸa mal olduÄŸunu kaydetti.

LÃ¼bnan'Ä±n En-Nehar gazetesinin haberine gÃ¶re, Hayek bu kararÄ±n arkasÄ±nda kimin veya kimlerin olduÄŸuna, kanal yÃ¶netiminden mi yoksa dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar olup olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinmekten kaÃ§Ä±ndÄ±.

Hayek'in, bu kararÄ±n profesyonel ve ticari olmanÄ±n Ã¶tesinde olduÄŸunu belirttiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

KARARIN MALÄ°YETÄ° 50 MÄ°LYON DOLARI AÅžTI

Gazete bu kararÄ±n gruba maliyetinin 50 milyon dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Bu kararÄ±n halen MBC1, MBC4 ve MBC Drama kanallarÄ±nda yayÄ±nlanmakta olan 6 dizinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi ve kanalÄ±n bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayacaÄŸÄ± ifade edildi.