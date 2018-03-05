20:15, 05 Mart 2018 Pazartesi

Fransa'dan Rusya'ya DoÄŸu Guta'da sorumluluk Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Elysee SarayÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ ileÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ DoÄŸu Guta'daki durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Macron, Rusya'nÄ±n, Suriye rejiminin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kabul etmesi, sivillere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmasÄ± iÃ§in somut ve gerÃ§ek Ã¶nlemler almasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Macron'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Rusya'nÄ±n DoÄŸu Guta'da "insani mola" kararÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu ifade ettiÄŸi, BMGK'nin ilgili kararÄ± gereÄŸince insani yardÄ±m konvoylarÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olan nÃ¼fusa gecikmeden ulaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ancak ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi kaydedildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un, Putin'e Suriye rejiminin tahliyelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellediÄŸini ve ateÅŸkes kararÄ±nÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MACRON'DAN PUTÄ°N'E 'SORUMLULUK' Ã‡AÄžRISI

AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Macron, Suriye'deki insani durumu ve DoÄŸu Guta'yÄ± ele almak iÃ§in geÃ§en hafta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla DoÄŸu Guta baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastalarÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk aÃ§lÄ±k ve ilaca eriÅŸilememesi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.