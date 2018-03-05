Fransa'dan Rusya'ya DoÄŸu Guta'da sorumluluk Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Elysee SarayÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ ileÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ DoÄŸu Guta'daki durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Macron, Rusya'nÄ±n, Suriye rejiminin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kabul etmesi, sivillere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmasÄ± iÃ§in somut ve gerÃ§ek Ã¶nlemler almasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Macron'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Rusya'nÄ±n DoÄŸu Guta'da "insani mola" kararÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu ifade ettiÄŸi, BMGK'nin ilgili kararÄ± gereÄŸince insani yardÄ±m konvoylarÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olan nÃ¼fusa gecikmeden ulaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ancak ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi kaydedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un, Putin'e Suriye rejiminin tahliyelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellediÄŸini ve ateÅŸkes kararÄ±nÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Macron, Suriye'deki insani durumu ve DoÄŸu Guta'yÄ± ele almak iÃ§in geÃ§en hafta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla DoÄŸu Guta baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastalarÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk aÃ§lÄ±k ve ilaca eriÅŸilememesi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
YPG/PKK, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te olan desteÄŸine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'nin itirazlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in SDG adÄ± altÄ±nda gizlenirken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Afrin'e takviye gÃ¶ndermeye devam etmesi ABD'nin SDG Ã¼zerinde oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e ait yardÄ±m konvoyunun 9 aracÄ±, Esed rejiminin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine insani yardÄ±m malzemelerini DoÄŸu Guta'ya bÄ±rakamadan dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iliÅŸkin, "EÄŸer yapabilirsem tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ±m, katÄ±labilirim" dedi
Ä°talya'dan merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n zaferle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± genel seÃ§imde en bÃ¼yÃ¼k yenilgiyi alan ÅŸu anki hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± PD'nin lideri Renzi, PD Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Lowcock, DoÄŸu Guta'da halkÄ±n gerÃ§ek bir aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
NATO, Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi planlÄ±yor
Tanzanyaâ€™da 22 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±konulan, Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Amir Haji Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi evlerine dÃ¶ndÃ¼
Bosna Hersekli savaÅŸ maÄŸduru 200 kadÄ±n, Suriye'de Esed rejimi tarafÄ±ndan hapishanelerde tutulan ve iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlar iÃ§in "Vicdan Konvoyu''nda yarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde DoÄŸu Guta'daki durumu ele aldÄ±klarÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 50'den fazla kiÅŸi, katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
Esed rejiminin ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'daki farklÄ± yerleÅŸim yerlerine bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DoÄŸu Guta'da son 15 gÃ¼nde Ã¶len sivil sayÄ±sÄ± 794'e yÃ¼kseldi.
Bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Al Jazeera televizyonu, ablukacÄ± Ã¼lkelerin, dÃ¶nemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yÃ¶nelik 1996'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ispatlayan belgeler yayÄ±mladÄ±.
Genel seÃ§imde, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel SekreterliÄŸinden istifa etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedilen 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesi verdi
Irak'Ä±n ilk milli petrol ÅŸirketinin kurulmasÄ±na dair yasanÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi.