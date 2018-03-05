Prof. Dr. Ercan'dan 'bÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul depremi' aÃ§Ä±klamasÄ±

KarabÃ¼k Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) ve KarabÃ¼k Ãœniversitesi (KBÃœ) tarafÄ±ndan Deprem HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Hamit Ã‡epni Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenen,Â "TÃ¼rkiye'nin Deprem GerÃ§eÄŸi"Â konferansÄ±nda konuÅŸanÂ Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Maden FakÃ¼ltesi Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan, depremin yerin biÃ§imini deÄŸiÅŸtiren, yeraltÄ± kaynaklarÄ±yla enerjiyi oluÅŸturan yararlÄ± bir doÄŸa olayÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Her depremin bir atom santralinden daha fazla enerji Ã¼rettiÄŸini ifade eden Ercan, "Bu, yerin altÄ±nda ÅŸu anda beklemektedir. Depremler olmasa kÃ¶mÃ¼r yataklarÄ± olmaz. Mesela DÃ¼zce'nin bulunduÄŸu yer birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m alanÄ± ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altÄ±ndan geÃ§en kÄ±rÄ±klardÄ±r. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca GÃ¶lÃ¼, Karasu olmazdÄ±. Depremler aslÄ±nda Allah'Ä±n sevdiÄŸi Ã¼lkelere bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Olaya bÃ¶yle bakmak lazÄ±m. Depremden Ã¶lmemek iÃ§in eÄŸitimin artmasÄ± ve yoksulluÄŸun kalkmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'deki depremlerin yÃ¼zde 57'sinin Kuzey Anadolu fayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayan Ercan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye'deki depremlerin yÃ¼zde 33'Ã¼ gÃ¶Ã§Ã¼ntÃ¼ tÃ¼rÃ¼ olan BatÄ± Anadolu'dadÄ±r. YÃ¼zde 13'Ã¼ de DoÄŸu Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindedir. TÃ¼rkiye'de deprem aÃ§Ä±sÄ±ndan en sakÄ±ncalÄ± olan yer Kuzey Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. KarabÃ¼k, Kuzey Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alÄ±yor. Bu yÃ¼zden depremden etkilenecek illerden biridir. En Ã§ok deprem olan ÅŸehirler ise Erzincan, BingÃ¶l, Denizli, GÃ¶nen, Manyas, Erdek, Bolu, AdapazarÄ±, DÃ¼zce, Adana, Van, Ã‡orum, Amasya, Kars, Erzurum, Ä°zmir, KÃ¼tahya Gediz, Manisa Demirci, MuÄŸla Fethiye ve Marmaris."
Kuzey Marmara'da iki bÃ¼yÃ¼k deprem beklenildiÄŸini anlatan Ercan, "Kuzey Marmara'da 6,4 ile 6,7 arasÄ±nda ve 7,0 ile 7,2 arasÄ±nda deprem olacaktÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re Ä°stanbul'da deprem 2045'ten Ã¶nce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiÃ§birinde kanÄ±t yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, CHP'nin seÃ§im gÃ¼venliÄŸiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, "Maalesef CHP'nin gÃ¶rÃ¼nen o ki derdi seÃ§im gÃ¼venliÄŸi deÄŸil, bu konuda bir meÅŸruiyet krizi oluÅŸturmak, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± 3,5 saat sÃ¼rdÃ¼
Polis Akademisi Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve OrtadoÄŸu UzmanÄ± Prof. Dr. Åžahin, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸu terÃ¶r faaliyetinden dolayÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len KÃ¼rt genci sayÄ±sÄ± 25 binin Ã¼zerinde." dedi.
Ä°TÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ercan, "YaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re Ä°stanbul'da deprem 2045'ten Ã¶nce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiÃ§birinde kanÄ±t yok." dedi
Suudi Arabistan'Ä±n MBC Medya grubuna ait kanallarda TÃ¼rk dizilerinin yayÄ±nÄ±na son verildiÄŸi belirtildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YeÅŸilay'Ä±n 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve YeÅŸilay HaftasÄ±iÃ§in kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in iadesine iliÅŸkin, "Bu Ã§abalarÄ±mÄ±z sadece Ã‡ekya ya da Almanya ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Salih MÃ¼slim nereye giderse gitsin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." dedi.
TBMM AraÅŸtÄ±rma Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye ve Avrupa Ã¼lkelerinde seÃ§im ittifaklarÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±
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ASKON Genel BaÅŸkanÄ± Cesur, "Acil 10 bin konuta ihtiyaÃ§ var. Yeni evlenen Filistinli Ã§ocuklarÄ±mÄ±z adetleri gereÄŸi yeni eve geÃ§me ihtiyacÄ± duyuyor. Bunun iÃ§in bu yeni konutlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekir. Burada hem konut sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var hem de kiralar Ã§ok yÃ¼ksek. DolayÄ±sÄ±yla bir an Ã¶nce yeni arsalar teÅŸkil edip, minimum 10 bin ev inÅŸa ederek, Filistinli kardeÅŸlerimizin burada kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z" dedi
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