20:36, 05 Mart 2018 Pazartesi

Prof. Dr. Ercan'dan 'bÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul depremi' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KarabÃ¼k Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) ve KarabÃ¼k Ãœniversitesi (KBÃœ) tarafÄ±ndan Deprem HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Hamit Ã‡epni Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenen,Â "TÃ¼rkiye'nin Deprem GerÃ§eÄŸi"Â konferansÄ±nda konuÅŸanÂ Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Maden FakÃ¼ltesi Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan, depremin yerin biÃ§imini deÄŸiÅŸtiren, yeraltÄ± kaynaklarÄ±yla enerjiyi oluÅŸturan yararlÄ± bir doÄŸa olayÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"DEPREM OLMASA MARMARA, SAPANCA, KARASU OLMAZDI"

Her depremin bir atom santralinden daha fazla enerji Ã¼rettiÄŸini ifade eden Ercan, "Bu, yerin altÄ±nda ÅŸu anda beklemektedir. Depremler olmasa kÃ¶mÃ¼r yataklarÄ± olmaz. Mesela DÃ¼zce'nin bulunduÄŸu yer birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m alanÄ± ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altÄ±ndan geÃ§en kÄ±rÄ±klardÄ±r. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca GÃ¶lÃ¼, Karasu olmazdÄ±. Depremler aslÄ±nda Allah'Ä±n sevdiÄŸi Ã¼lkelere bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Olaya bÃ¶yle bakmak lazÄ±m. Depremden Ã¶lmemek iÃ§in eÄŸitimin artmasÄ± ve yoksulluÄŸun kalkmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

"Ä°STANBUL'DA DEPREM 2045'TEN Ã–NCE OLMAZ"

TÃ¼rkiye'deki depremlerin yÃ¼zde 57'sinin Kuzey Anadolu fayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayan Ercan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'deki depremlerin yÃ¼zde 33'Ã¼ gÃ¶Ã§Ã¼ntÃ¼ tÃ¼rÃ¼ olan BatÄ± Anadolu'dadÄ±r. YÃ¼zde 13'Ã¼ de DoÄŸu Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindedir. TÃ¼rkiye'de deprem aÃ§Ä±sÄ±ndan en sakÄ±ncalÄ± olan yer Kuzey Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. KarabÃ¼k, Kuzey Anadolu kÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alÄ±yor. Bu yÃ¼zden depremden etkilenecek illerden biridir. En Ã§ok deprem olan ÅŸehirler ise Erzincan, BingÃ¶l, Denizli, GÃ¶nen, Manyas, Erdek, Bolu, AdapazarÄ±, DÃ¼zce, Adana, Van, Ã‡orum, Amasya, Kars, Erzurum, Ä°zmir, KÃ¼tahya Gediz, Manisa Demirci, MuÄŸla Fethiye ve Marmaris."

Kuzey Marmara'da iki bÃ¼yÃ¼k deprem beklenildiÄŸini anlatan Ercan, "Kuzey Marmara'da 6,4 ile 6,7 arasÄ±nda ve 7,0 ile 7,2 arasÄ±nda deprem olacaktÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re Ä°stanbul'da deprem 2045'ten Ã¶nce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiÃ§birinde kanÄ±t yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.