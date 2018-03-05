20:44, 05 Mart 2018 Pazartesi

Bosna'nÄ±n acÄ±lÄ± anneleri 'KadÄ±nlar Ä°Ã§in Vicdan Konvoyu'nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersekli savaÅŸ maÄŸduru,Â birÃ§oÄŸu yakÄ±nlarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±mda kaybetmiÅŸ acÄ±lÄ± anneleri olanÂ 200 kadÄ±n, Esed rejimi tarafÄ±ndan Suriye'deki hapishanelerde tutulan ve Ã§eÅŸitli iÅŸkencelere maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n sesini duyurmak, serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla oluÅŸturulan, "KadÄ±nlar Ä°Ã§in Vicdan Konvoyu''nda Hatay'a gitmek Ã¼zere yarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±yor.

Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esed rejimince hapishanelerinde tutulup, Ã§eÅŸitli iÅŸkencelere maruz bÄ±rakÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n sesini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla baÅŸlatÄ±lan, "KadÄ±nlar Ä°Ã§in Vicdan Konvoyu"na, Bosna Hersek'ten 200 kadÄ±n destek iÃ§in geldi.

''KadÄ±nlar Ä°Ã§in Vicdan Konvoyu''nda, 1992-1995 yÄ±llarÄ±nda yaÅŸanan Bosna savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, Suriyeli kadÄ±nlar ile aynÄ± kaderi paylaÅŸan BoÅŸnak kadÄ±nlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, savaÅŸtan sonra doÄŸmuÅŸ genÃ§ kÄ±zlar da bulunuyor.

AralarÄ±nda Srebrenitsa Anneleri'nin de bulunduÄŸu kadÄ±nlar, Suriyeli mahpus kadÄ±nlara destek olmak iÃ§in katÄ±lacaklarÄ±Â "Vicdan Konvoyu"Â ile Ä°zmit, Sakarya, Ankara ve Adana'dan geÃ§erek Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.

Balkan KÃ¼ltÃ¼rleri Ä°ttifakÄ± DerneÄŸi (BAKÄ°DER) temsilcisi Enida Gujo, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bosna Hersekli kadÄ±nlarÄ±n yolculuklarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle organize edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "AmacÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Suriye'deki kadÄ±nlarÄ±n birÃ§oÄŸu hapishanelerde tutuluyor, dÃ¼nya buna sessiz kalÄ±yor. 8 Mart'ta, hep birlikte, iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±z." dedi.

"BOSNA'YI BERABERÄ°MÄ°ZDE GÃ–TÃœRÃœYORUZ"

Bosna Hersekâ€™teki Petrinja ve Jajce Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Åžuhra Sinanovic ise 1992- 1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Srebrenitsa'da iken, bugÃ¼n Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ±, o dÃ¶nemlerde birebir yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Suriyelilerle kurduklarÄ± empatiyi pratiÄŸe dÃ¶kmek iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± belirten Sinanovic, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

''Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarla tekrar empati kurmamÄ±za ve onlarÄ±n yanÄ±nda durmamÄ±za vesile oldu bu konvoy organizasyonu. Biz, acÄ± nedir biliyoruz, savaÅŸ nedir biliyoruz. Biz, 22 yÄ±l Ã¶nce aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±k. O yÃ¼zden Suriyeli kadÄ±nlarÄ± en iyi anlayan bizleriz. Vicdan konvoyuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in gurur duyuyoruz. Bosnaâ€™daki tÃ¼m kadÄ±n STKâ€™larÄ±nÄ± topladÄ±k. Ve Hatay sÄ±nÄ±rÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir Bosnaâ€™yÄ± beraberimizde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor olacaÄŸÄ±z. Bir mesajÄ±m var onlara 'Siz yalnÄ±z deÄŸilsiniz, biz sizinleyiz, dayanÄ±n, baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Bir an Ã¶nce savaÅŸ bitsin ve oradaki annelerimiz, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z bir an Ã¶nce hapisten Ã§Ä±karÄ±lsÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkesin yaÅŸamaya hakkÄ± var, Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim almaya da ihtiyacÄ± var. Biz savaÅŸÄ±n ne olduÄŸunu biliyoruz ve dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde savaÅŸ istemiyoruz.''

"BÄ°Z, SOYKIRIM BÄ°ZÄ°MLE SON BULSUN Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°K"

''AcÄ± dolu hikayemi bu kadar Srebrenitsa annesinin Ã¶nÃ¼nde anlamak istemiyorum'' diyen aktivist Åžehida Abdurrahmanovic, duygularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle dile getirdi:

''KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± bulamÄ±yoruz. Orada yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ±m kayÄ±p verdikleri ailelerini bulamÄ±yorlar. Ã‡oÄŸu erkeklerini kaybettiler. Ä°simlerini saymÄ±yorum. Bir mezar taÅŸÄ±na sarÄ±lmak istiyorum ama sarÄ±lamÄ±yorum. Ellerim yetmiyor. KeÅŸke parmaklarÄ±m ayrÄ±lsa da o tÃ¼m mezar taÅŸlarÄ±na bir parmaÄŸÄ±mÄ± koyabilsem. Bu konvoy, bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli ve duygusal niteliÄŸi var. Biz, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soykÄ±rÄ±mÄ±n bizimle son bulmasÄ±nÄ± istiyorduk. Ama bunu baÅŸaramadÄ±k. OnlarÄ±n acÄ±sÄ± bize Ã§ok zor geliyor ve istiyoruz ki bu son olsun. Suriyeâ€™deki kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±nda durmak istiyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸu sakinleÅŸtiricileri kullanÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yeniden hatÄ±rlÄ±yorlar. Mutluyum, Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n her yerinde katÄ±lÄ±mcÄ±lar var. Ve kadÄ±nlar, dÃ¼nyaya Ã¶rnek oluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her anne barÄ±ÅŸ olsun ister. BAKÄ°DER ve Ä°HH'ya teÅŸekkÃ¼r etmek istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz yalnÄ±z baÅŸÄ±mÄ±za bunu baÅŸaramazdÄ±k.''

"ÃœLKEMÄ°N HER KARIÅžINDA SOYKIRIM YAPILDI"

Srebrenitsa ''KayÄ±p Aileler DerneÄŸi'' BaÅŸkanÄ± Munira Subasic da "soykÄ±rÄ±m acÄ±sÄ±nÄ± en derinden yaÅŸamÄ±ÅŸ bir halk olarak bÃ¶yle bir organizasyonda bulunmaktan bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyduklarÄ±nÄ±" ifade etti.

''TÃ¼rkiye deÄŸil de Ã§ok uzak yerlerden bile bÃ¶yle bir davet alsaydÄ±k yine de gelirdik'' diyen Subasic, ''Biz kalbimizden, canÄ±mÄ±zdan bir mesaj taÅŸÄ±yarak buraya geldik.'' dedi.

Suriye'de yaÅŸanan soykÄ±rÄ±ma yabancÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Subasic, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Ãœlkemin her karÄ±ÅŸÄ±nda soykÄ±rÄ±m yaÅŸandÄ±. DÃ¼nya bu soykÄ±rÄ±ma gÃ¶zlerini kapattÄ±. Bosna'da yaÅŸananlarÄ± hala soykÄ±rÄ±m olarak kabul etmeyen devletler var. Biz bununla savaÅŸtÄ±k ve savaÅŸmaya devam edeceÄŸiz ve bu soykÄ±rÄ±mÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya kabul ettireceÄŸiz. SoykÄ±rÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaÅŸamÄ±ÅŸ bir halk olarak, bu organizasyona katÄ±lmak bizim iÃ§in Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli. Bizi davet ettikleri, bu olaya dahil ettikleri, konvoya katÄ±lmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. HiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden buraya geldik. Ã‡ok daha uzak yollardan gelmemiz gerekseydi yine gelirdik. Biz kalbimizden, canÄ±mÄ±zdan bir mesaj taÅŸÄ±yarak buraya geldik. Benzer acÄ±larÄ±n, hikayelerin birer Ã¶rneÄŸi, tanÄ±ÄŸÄ± olarak buradayÄ±z. Suriye'de tutuklu olan, iÅŸkence gÃ¶ren, zulÃ¼m altÄ±nda olan kardeÅŸlerimize destek olmak, sesimizi onlara, onlarÄ±n sesini ise dÃ¼nyaya duyurmak iÃ§in geldik, onlara 'yalnÄ±z deÄŸilsiniz' demek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k.''Â