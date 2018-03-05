20:53, 05 Mart 2018 Pazartesi

'PYD/PKK 25 bin KÃ¼rt genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Adalet, EÅŸitlik ve BarÄ±ÅŸ Konseyi (Cojep) tarafÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen "TerÃ¶rizm ve Avrupa Ã¼lkelerindeki istikrara etkileri" konulu panel dÃ¼zenlendi.

Polis Akademisi Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve OrtadoÄŸu UzmanÄ± Prof. Dr. Mehmet Åžahin, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, PKK'nÄ±n tehditleri nedeniyle korumayla gezmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

PYD'nin kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'Ä± iÅŸgal ettiÄŸi 2003 yÄ±lÄ±na denk geldiÄŸini belirten Åžahin, "Suriye'de ilk halk ayaklanmalarÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda PYD ve YPG yani farklÄ± isimlerle kendini adlandÄ±rÄ±p dÃ¼nyaya ve bÃ¶lgeye kendini kabul ettirmek isteyen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK, ilk Ã¶nce Suriye'de KÃ¼rtleri Ã¶ldÃ¼rerek alan kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Kendisi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen ve Suriye'nin kuzeyinde etkin olan bir siyasetÃ§iyi Ã¶ldÃ¼rerek iÅŸe baÅŸladÄ±lar; MiÅŸel Temo cinayetiyle." diye konuÅŸtu.

Åžahin,Â PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'de en bÃ¼yÃ¼k eziyeti KÃ¼rtlere yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen KÃ¼rt partileri dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, KÃ¼rt siyasetÃ§ilerin bu kanlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n cinayetlerine kurban gittiÄŸini ifade etti.Â Â Â

"PYD/PKK 25 BÄ°N KÃœRT GENCÄ° Ã–LDÃœRDÃœ"

Prof. Dr. Åžahin, PYD/PKK'nÄ±n baskÄ±sÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye kaÃ§an "gerÃ§ek Suriyeli KÃ¼rt" sayÄ±sÄ±nÄ±n 300 binin Ã¼zerinde olduÄŸunu, bu rakamÄ± bizzat kendisinin tespit ettiÄŸini sÃ¶yledi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n tehditlerinden dolayÄ± Irak'a da 500 bin dolayÄ±nda Suriyeli KÃ¼rt'Ã¼n kaÃ§mak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahin, bunlarÄ±n en az 50'siyle bizzat rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"PYD/PKK Ã¶ncelikle Suriyeli KÃ¼rtlere baskÄ± yaparak kendisine alan aÃ§tÄ±." diyen Åžahin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'de ilk desteÄŸi BeÅŸÅŸar Esed rejiminden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan ABD'nin onlara binlerce tÄ±r dolusu silah verdiÄŸini ifade etti.

Åžahin, terÃ¶re karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadele ve milyonlarca Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Nobel Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸu terÃ¶r faaliyetinden dolayÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len KÃ¼rt genci sayÄ±sÄ± 25 binin Ã¼zerinde. NiÃ§in? Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n amacÄ± gerÃ§ekleÅŸsin diye." dedi.

OrtadoÄŸu'daki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ana nedenlerinden birinin PYD/PKK olduÄŸuna vurgu yapan Åžahin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Rakka'da DEAÅž ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Åžahin, "PKK sadece OrtadoÄŸu'daki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa katkÄ± saÄŸlamÄ±yor. PKK aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye ile BatÄ±lÄ± dostlarÄ±nÄ±n iliÅŸkilerini zehirliyor. KÃ¼rt gruplar arasÄ±ndaki iliÅŸkileri de zehirliyor." diye konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE AVRUPA'DAKÄ° MÃœSLÃœMAN NÃœFUSA YOÄžUNLAÅžMALI"

Cojep Genel BaÅŸkanÄ± Ali GediklioÄŸlu da 35 yÄ±ldÄ±r demokrasi, hukuk, insan haklarÄ±, terÃ¶r ve gÃ¼venlikle ilgili faaliyet gÃ¶steren uluslararasÄ± bir organizasyon olduklarÄ±nÄ± belirtti.

PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Avrupa'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ desteÄŸe iÅŸaret eden GediklioÄŸlu, "BatÄ±lÄ±larÄ±n PKK konusundaki tavrÄ±nÄ± da uzun yÄ±llardÄ±r izliyoruz. Bununla ilgili bugÃ¼ne kadar birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z, giriÅŸimlerimiz ve eylemlerimiz oldu. Fransa'nÄ±n Ã¶nemli kadÄ±n dergisi Marie Claire kalkÄ±yor terÃ¶rist kadÄ±nlarÄ± 'Ã§ok makyajlÄ±, bakÄ±mlÄ± ve sigarayÄ± bile yere atmÄ±yorlar' diye yayÄ±n yapÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce AvrupalÄ±lardan PKK'ya karÅŸÄ± tedbir almalarÄ±nÄ± beklemek hayal." diye konuÅŸtu.

GediklioÄŸlu, PKK'nÄ±n Avrupa'da dÃ¼zenlediÄŸi eylemlere izin alamadÄ±ÄŸÄ± zaman, bu izinleri KomÃ¼nist ve YeÅŸiller partileri Ã¼zerinden aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, TÃ¼rkiye'nin Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± demokratik baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in Avrupa'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusa yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

Cojep'in BM'deki UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler KoordinatÃ¶rÃ¼ Durdu KeleÅŸ ise Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± takiben "PKK'nÄ±n Avrupa'da terÃ¶r estirdiÄŸine ve Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa'daki TÃ¼rk toplumuna karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na" dikkati Ã§ekti.

"PKK'NIN SALDIRILARINI RAPORLAÅžTIRDIK"

Cojep Genel Sekreteri Celil YÄ±lmaz da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n son yÄ±llarda Avrupa Ã¼lkelerinde ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda TÃ¼rkiye aleyhine yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ karalama kampanyalarÄ±nÄ±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan sonra ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

YÄ±lmaz, gerek PKK'nÄ±n Fransa'daki terÃ¶r yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin iptali gerekse Ã¶rgÃ¼tÃ¼n BM baÅŸta olmak Ã¼zere uluslarasÄ± kuruluÅŸlarda yaptÄ±ÄŸÄ± "kirli propagandaya" dur demek adÄ±na BM Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda paneller dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

Fransa'da camilere yapÄ±lan PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± raporlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz, BM Cenevre Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda TÃ¼rkiye'nin haklÄ± davasÄ±nÄ± anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Panelde, TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k'Ä±n yanÄ± sÄ±ra farklÄ± Ã¼lkelerden insan haklarÄ± uzmanlarÄ± da katÄ±lÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda yer aldÄ±.