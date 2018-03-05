3,5 saat sÃ¼ren AK Parti MYK toplantÄ±sÄ± sona erdi

'KudÃ¼slÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlara Ã§ok acil 10 bin konut gerekiyor'

ASKON Genel BaÅŸkanÄ± Cesur, "Acil 10 bin konuta ihtiyaÃ§ var. Yeni evlenen Filistinli Ã§ocuklarÄ±mÄ±z adetleri gereÄŸi yeni eve geÃ§me ihtiyacÄ± duyuyor. Bunun iÃ§in bu yeni konutlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekir. Burada hem konut sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var hem de kiralar Ã§ok yÃ¼ksek. DolayÄ±sÄ±yla bir an Ã¶nce yeni arsalar teÅŸkil edip, minimum 10 bin ev inÅŸa ederek, Filistinli kardeÅŸlerimizin burada kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z" dedi