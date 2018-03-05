GÃ¼ncelleme: 21:20, 05 Mart 2018 Pazartesi

Tanzanya'da 22 gÃ¼n boyunca alÄ±konulan 5 kiÅŸi serbest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinden Tanzanyaâ€™da 22 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±konulan, Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Amir Haji Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸinin evlerine dÃ¶ndÃ¼kleri bildirildi.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Tanzanya BirleÅŸik Cumhuriyetiâ€™ne baÄŸlÄ± Ã¶zerk ada Ã¼lkesi Zanzibarâ€™da, 22 gÃ¼ndÃ¼r kendilerinden haber alÄ±namayan Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde evlerine dÃ¶ndÃ¼.

Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Khamis bir gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kim olduklarÄ±nÄ± bilmedikleri kiÅŸilerce alÄ±konulup sorgulandÄ±klarÄ±nÄ± ve bilinmeyen bir yerdeÂ tutulduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Kendisinin ve diÄŸer 4 arkadaÅŸÄ±nÄ±n 22 gÃ¼n boyunca sÃ¼rekli sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Khamis, bu sÃ¼re iÃ§inde darp ya da kÃ¶tÃ¼ muameleyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± ve sorgulamayÄ± yapanlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli olmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Polisten konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Zanzibar Ä°mamlar BirliÄŸi Genel Sekreteri Khamis Yussuf geÃ§en gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu 5 kiÅŸinin bulunmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda polisi "yavaÅŸ kalmakla" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.Â Magharibi ili Polis Åžefi Hassan Nassir'Ä±n, alÄ±konulan 5 kiÅŸinin polis tarafÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ± ise yalanlanmÄ±ÅŸtÄ±.