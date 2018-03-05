NATO'nun Irak'ta askeri geniÅŸleme planÄ±

Â NATO'nun Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â geniÅŸletmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Irak hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sÃ¼resi aÃ§Ä±klanmayanÂ Irak ziyaretindeÂ BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'yle bir araya geldi.Â Â
AÃ§Ä±klamada, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, NATO tarafÄ±ndan eÄŸitiminin daha da geniÅŸletilmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu belirtildi.Â Â
Ä°badi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, NATO'yla Irak arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan aÃ§Ä±klamada Stoltenberg'in de ÅŸu ifadeleri yer aldÄ±:
"Bizler Irak kuvvetlerini eÄŸitiyoruz ve BaÄŸdat'a destek vermeye devam ediyoruz. Irak'la deneyim artÄ±rÄ±mÄ±, askeri akademi kurulmasÄ± ve Ã§eÅŸitli eÄŸitimler konusunda iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."
Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde 16 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda, NATO savunma bakanlarÄ±nÄ±n Irak'ta eÄŸitim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revlerinin geniÅŸletilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°badi ve Stoltenberg bir araya gelmiÅŸti.Â
Irak yÃ¶netimi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan Haziran 2014'te ele geÃ§irilen, Ã¼lkenin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te birlik topraÄŸÄ±nÄ± AralÄ±k 2017'de geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
YPG/PKK, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te olan desteÄŸine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'nin itirazlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in SDG adÄ± altÄ±nda gizlenirken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Afrin'e takviye gÃ¶ndermeye devam etmesi ABD'nin SDG Ã¼zerinde oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e ait yardÄ±m konvoyunun 9 aracÄ±, Esed rejiminin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine insani yardÄ±m malzemelerini DoÄŸu Guta'ya bÄ±rakamadan dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iliÅŸkin, "EÄŸer yapabilirsem tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ±m, katÄ±labilirim" dedi
Ä°talya'dan merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n zaferle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± genel seÃ§imde en bÃ¼yÃ¼k yenilgiyi alan ÅŸu anki hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± PD'nin lideri Renzi, PD Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Lowcock, DoÄŸu Guta'da halkÄ±n gerÃ§ek bir aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
NATO, Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi planlÄ±yor
Tanzanyaâ€™da 22 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±konulan, Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Amir Haji Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi evlerine dÃ¶ndÃ¼
Bosna Hersekli savaÅŸ maÄŸduru 200 kadÄ±n, Suriye'de Esed rejimi tarafÄ±ndan hapishanelerde tutulan ve iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlar iÃ§in "Vicdan Konvoyu''nda yarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde DoÄŸu Guta'daki durumu ele aldÄ±klarÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 50'den fazla kiÅŸi, katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
Esed rejiminin ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'daki farklÄ± yerleÅŸim yerlerine bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DoÄŸu Guta'da son 15 gÃ¼nde Ã¶len sivil sayÄ±sÄ± 794'e yÃ¼kseldi.
Bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Al Jazeera televizyonu, ablukacÄ± Ã¼lkelerin, dÃ¶nemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yÃ¶nelik 1996'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ispatlayan belgeler yayÄ±mladÄ±.
Genel seÃ§imde, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel SekreterliÄŸinden istifa etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedilen 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesi verdi
Irak'Ä±n ilk milli petrol ÅŸirketinin kurulmasÄ±na dair yasanÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi.