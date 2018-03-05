21:36, 05 Mart 2018 Pazartesi

NATO'nun Irak'ta askeri geniÅŸleme planÄ±





NATO, Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi planlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â NATO'nun Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â geniÅŸletmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Irak hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sÃ¼resi aÃ§Ä±klanmayanÂ Irak ziyaretindeÂ BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'yle bir araya geldi.Â Â AÃ§Ä±klamada, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, NATO tarafÄ±ndan eÄŸitiminin daha da geniÅŸletilmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu belirtildi.Â Â Ä°badi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, NATO'yla Irak arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ã–te yandan aÃ§Ä±klamada Stoltenberg'in de ÅŸu ifadeleri yer aldÄ±: "Bizler Irak kuvvetlerini eÄŸitiyoruz ve BaÄŸdat'a destek vermeye devam ediyoruz. Irak'la deneyim artÄ±rÄ±mÄ±, askeri akademi kurulmasÄ± ve Ã§eÅŸitli eÄŸitimler konusunda iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde 16 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda, NATO savunma bakanlarÄ±nÄ±n Irak'ta eÄŸitim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revlerinin geniÅŸletilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°badi ve Stoltenberg bir araya gelmiÅŸti.Â Irak yÃ¶netimi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan Haziran 2014'te ele geÃ§irilen, Ã¼lkenin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te birlik topraÄŸÄ±nÄ± AralÄ±k 2017'de geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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