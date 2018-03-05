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Politika
GÃ¼ncelleme: 21:58, 05 Mart 2018 Pazartesi

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AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal: CHP'nin derdi kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal: CHP'nin derdi kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, CHP'nin seÃ§im gÃ¼venliÄŸiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, "Maalesef CHP'nin gÃ¶rÃ¼nen o ki derdi seÃ§im gÃ¼venliÄŸi deÄŸil, bu konuda bir meÅŸruiyet krizi oluÅŸturmak, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, AK Parti Genel Merkezi'nde, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ± devam ederken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

CHP'NÄ°N SEÃ‡Ä°M GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ã‡ALIÅžMALARIÂ 

Bir gazetecinin, "CHP 5 kiÅŸilik komisyon oluÅŸturdu sandÄ±k gÃ¼venliÄŸi kapsamÄ±nda. Siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtiriyor. AK Parti'nin de kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alacaklarÄ± sÃ¶yleniyor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusuna Mahir Ãœnal, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Biz siyasetteki iyi niyetli her Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yanÄ±ndayÄ±z, iyi niyetli her Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± destekliyoruz. Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun CHP'si ilk gÃ¼nden itibaren bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±n gÃ¼venilirliÄŸi ve millet nezdindeki itibarÄ±na dÃ¶nÃ¼k saldÄ±rÄ±larÄ±yla siyasete baÅŸladÄ±. BugÃ¼n gelinen noktada maalesef TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu seÃ§im sistemi ve seÃ§im gÃ¼venliÄŸi konusunda oluÅŸturmak istedikleri ÅŸey bir meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ±. Biz seÃ§im gÃ¼venliÄŸi konusunda her tÃ¼rlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ÄŸÄ±z ve bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alÄ±yoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son dÃ¼zenlemeyle, zarflar da dahil olmak Ã¼zere YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) filigranlÄ± zarflarÄ±, pusulalarÄ± ve bunlarÄ±n YSK'nÄ±n mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±masÄ±... BÃ¼tÃ¼n bu gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ktan sonra, sandÄ±k yÃ¶netim kurullarÄ± ihmalen birkaÃ§ zarfÄ± da mÃ¼hÃ¼rlememiÅŸse bununla ilgili 1984'ten bugÃ¼ne kadar alÄ±nmÄ±ÅŸ YSK kararlarÄ± var dedik. Millet iradesinin tecelligahÄ± ve millet iradesinin gÃ¼venliÄŸinin garantisi, koruyucusu ve siyasetin vuku bulmasÄ±nÄ±n yeri sandÄ±klar olduÄŸu iÃ§in bu konuda en hassas olan siyasi partiyiz biz. Zaten bu konudaki ilgili dÃ¼zenleme ÅŸu anda Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. CHP, eksik gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ÅŸey varsa Anayasa Komisyonunda, yok burada vermeyecekse Genel Kurula geldiÄŸinde bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸleriniz bizimle paylaÅŸÄ±r. Maalesef CHP'nin gÃ¶rÃ¼nen o ki derdi seÃ§im gÃ¼venliÄŸi deÄŸil, bu konuda bir meÅŸruiyet krizi oluÅŸturmak, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak. Sekiz defa kaybettikleri seÃ§imi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri iÃ§in bugÃ¼nden buna bir bahane hazÄ±rlamak gibi bir gayret gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."Â 

ÅžEKER FABRÄ°KALARI

Ãœnal, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesiyle ilgili devreye gireceÄŸine yÃ¶nelik iddialar sÃ¶z konusu. Bu doÄŸru mudur?" sorusunu yanÄ±tlarken, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n 2000 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirme kapsamÄ±na, 2008'de Ã¶zelleÅŸtirme programÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

O dÃ¶nemde kamuoyunun, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ± ile bu konuda 2012 yÄ±lÄ±nda bir ertelemenin olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ãœnal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Burada ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±mÄ±ndan ziyade devletin bu hususta 18 yÄ±lda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararÄ±n her ÅŸeyden Ã¶nce giderilmesi. KazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±n herhangi bir ÅŸekilde kaybÄ±na fÄ±rsat vermeden, yine Ã¶zellikle pancar Ã¼reten Ã§iftÃ§ilerimizin hiÃ§bir ÅŸekilde maÄŸdur olmasÄ±na izin vermeden gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz bir dÃ¼zenlemeyi konuÅŸuyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu konuda herhangi bir mÃ¼dahalesi sÃ¶z konusu olmayacak. Pancar temin eden Ã§iftÃ§iler mevcut kotalarÄ± kapsamÄ±nda pancar Ã¼retmeye devam edecek. Kotalarda bir kÄ±sÄ±tlama olmayacak. FabrikalarÄ±n Ã¼retim devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve zorunluluÄŸu saÄŸlanacak. Kamuoyunda gÄ±da gÃ¼venliÄŸi Ã¼zerinden, niÅŸasta ve benzeri Ã¼rÃ¼nler Ã¼zerinden oluÅŸturulmak istenen Ã§ok ciddi bir kara propaganda var. 16 yÄ±ldan beri hiÃ§bir kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hakkÄ± zayi etmeden iktidarda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z politikalar sayesinde her seÃ§imde millet bizi onaylÄ±yor. Birilerinin derdi pancar Ã¼reticisi ve gÃ¼venliÄŸi deÄŸil. Bu mesele Ã¼zerinden iktidara dÃ¶nÃ¼k bir istismar alanÄ± oluÅŸturmak. Biz her ÅŸeyi yakÄ±ndan takip ediyoruz."



Ä°lgili Konular Mahir Ãœnal AK Parti
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AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal: CHP'nin derdi kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, CHP'nin seÃ§im gÃ¼venliÄŸiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, "Maalesef CHP'nin gÃ¶rÃ¼nen o ki derdi seÃ§im gÃ¼venliÄŸi deÄŸil, bu konuda bir meÅŸruiyet krizi oluÅŸturmak, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak." dedi.
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