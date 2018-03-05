GÃ¼ncelleme: 23:31, 05 Mart 2018 Pazartesi

DoÄŸu Guta halkÄ± 'aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Doha YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim EnstitÃ¼sÃ¼ndeki konferansta konuÅŸanÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, Esed rejimininÂ DoÄŸu Guta'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka nedeniyle halkÄ±n gerÃ§ek bir aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Lowcock, DoÄŸu Guta'ya ancak Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da yardÄ±mÄ±n girebildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Uzun yÄ±llardÄ±r Ã§ok aÄŸÄ±r bir ablukaya maruz kalan DoÄŸu Guta, hava bombardÄ±manlarÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer alÄ±yor." dedi.

Yemen'deki insani drama da deÄŸinen Lowcock, bu Ã¼lkedeki insani krizle mÃ¼cadelenin askeri operasyonlarÄ±n durmasÄ±nÄ± ve El-Hudeyde gibi KÄ±zÄ±ldeniz limanlarÄ±na ulaÅŸÄ±labilmeyi gerektirdiÄŸini ifade etti.

400 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° 5 YILDIR ABLUKA ALTINDA YAÅžIYOR

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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