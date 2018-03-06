GÃ¼ncelleme: 00:40, 06 Mart 2018 SalÄ±

Renzi seÃ§im bozgununun ardÄ±ndan gÃ¶revi bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'da, izlediÄŸi sistem karÅŸÄ±tÄ± siyasetle giderek bÃ¼yÃ¼yen 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S) ile merkez saÄŸ ve merkez sol ittifaklarÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen partilerinin liderleri,Â genel seÃ§imin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, yÃ¼zde 37 civarÄ±nda oy alarak seÃ§imin galibi olanÂ merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n birinci sÄ±rada gelen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisinin lideri Matteo Salvini, seÃ§im sonucunu "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir zafer" olarak niteledi.

Gazetecilerin sorularÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda merkez saÄŸ dÄ±ÅŸÄ±nda olasÄ± bir koalisyona kapÄ±larÄ± kapatan Salvini, "KonuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z ve birlikte yÃ¶neteceÄŸimiz ekip merkez saÄŸ olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"HÃœKÃœMET KURMANIN SORUMLULUÄžUNU HÄ°SSEDÄ°YORUZ"

SeÃ§imde yÃ¼zde 32,6 oy alarak meclisteki birinci parti olarak Ã§Ä±kan sistem karÅŸÄ±tÄ± 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio da seÃ§menlerine teÅŸekkÃ¼r ettikten sonra, "hÃ¼kÃ¼met gÃ¼ndemiyle ilgili olarak bÃ¼tÃ¼n taraflarla konuÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

HiÃ§bir ittifakÄ±n tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼meti kurmaya yetecek milletvekili sayÄ±sÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Di Maio, "Her ÅŸeyden Ã¶nce bu Ã¼lkeye bir hÃ¼kÃ¼met vermenin sorumluluÄŸunu hissediyoruz." dedi.

RENZÄ°, PD LÄ°DERLÄ°ÄžÄ°NDEN AYRILDIÄžINI AÃ‡IKLADI

Ã–te yandan merkez sol ittifakÄ±nda yer alan ve ÅŸu anki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± olan Demokrat Parti'nin (PD) lideri ve eski baÅŸbakan Matteo Renzi, yerel saatle 18.20 civarÄ±nda (TSÄ° 20.20) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ok net bir yenilgi aldÄ±klarÄ±nÄ±, bu yenilginin Demokrat Parti iÃ§in yeni bir sayfa aÃ§Ä±lmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti.

Renzi, "Demokrat Parti'nin liderliÄŸini bÄ±rakmam gerektiÄŸi aÃ§Ä±k." diyerek, Genel Sekreterlik gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

15 AralÄ±k 2013 tarihinde PD'nin Genel Sekreteri olan Renzi, 2014 yÄ±lÄ±ndaki Avrupa Parlamentosu seÃ§imlerinde partisine tarihindeki en fazla oyu (yÃ¼zde 40,8) kazandÄ±rÄ±rken, pazar gÃ¼nkÃ¼ seÃ§imde partisi tarihi bir yenilgiyle yÃ¼zde 20'nin altÄ±nda kaldÄ±.

Eski baÅŸbakan Renzi ayrÄ±ca, seÃ§imden Ã¶nce ifade ettikleri gibi "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla birlikte bir hÃ¼kÃ¼mette yer almayacaklarÄ±nÄ±" vurguladÄ±. Renzi, PD'yi merkez saÄŸ ittifakÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisinin lideri Salvini ve sistem karÅŸÄ±tÄ± popÃ¼list M5S'nin lideri Di Maio'dan ayÄ±ran Ã¶zelliÄŸin "bu kiÅŸilerin Avrupa karÅŸÄ±tÄ±, siyaset karÅŸÄ±tÄ± olmalarÄ± ve nefret sÃ¶ylemleri kullanmalarÄ±" olduÄŸunu belirtti.

"MERKEZ SAÄžA HÃœKÃœMETÄ° KURMASI Ä°Ã‡Ä°N YETKÄ° VERÄ°LMELÄ°"

Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda yer alan, eski baÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin liderlik ettiÄŸi Forza Ä°talia'dan (Haydi Ä°talya) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "seÃ§imlerden parlamentonun en bÃ¼yÃ¼k ittifakÄ± olarak Ã§Ä±kan merkez saÄŸa yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in yetki verilmesi gerektiÄŸi" kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ittifaktaki ortaklarÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisinin gerisinde kalan Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi'nin, Salvini'yi baÅŸarÄ±sÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik ettiÄŸi belirtildi.