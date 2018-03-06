GÃ¼ncelleme: 01:15, 06 Mart 2018 SalÄ±

Trump'tan gerilimi yÃ¼kseltecek yeni 'KudÃ¼s' hamlesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Oval Ofis'te kameralara poz verdikten sonra basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Donald Trump, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma ve Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžimdiye kadar gelen baÅŸkanlar bu konuyla ilgili hep konuÅŸuyorlardÄ±, seÃ§im vaatlerinde bulunuyorlardÄ±. Biz ise bu adÄ±mÄ± attÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

TRUMP, AÃ‡ILIÅž TÃ–RENÄ°NE KATILABÄ°LÄ°R

Trump, KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reniyle ilgili de "EÄŸer yapabilirsem tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ±m, katÄ±labilirim." dedi.

"OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸÄ±" ile ilgili yorumunda "KudÃ¼s meselesini mÃ¼zakere masasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±" ve bÃ¶ylece barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engelleri azalttÄ±klarÄ±nÄ± savunan Trump, barÄ±ÅŸ sÃ¼reci iÃ§in her iki tarafla da yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

Daha sonra konuÅŸan Netanyahu ise ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla Trump'a teÅŸekkÃ¼r etti ve Ä°srail halkÄ±nÄ±n bunu asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Netanyahu, diÄŸer ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n vaat ettiÄŸi ÅŸeyi Trump'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, "KudÃ¼s kararÄ±, tarihi bir karardÄ±. Bunu halkÄ±mÄ±z Ã§aÄŸlar boyu hatÄ±rlayacaktÄ±r." dedi.

"Ä°RAN DURDURULMALI"

BÃ¶lgesel dengeler baÄŸlamÄ±nda Ä°srail'in karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli meydan okumanÄ±n Ä°ran olduÄŸunu ifade eden Netanyahu, "Hem ABD ile Ä°srail'in hem de Arap komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n OrtadoÄŸu'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k meydan okuma Ä°ran'dÄ±r. Ä°ran nÃ¼kleer arzularÄ±ndan vazgeÃ§miyor. Kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z da dahil her yerde agresif eylemler sergiliyor. Ä°ran durdurulmalÄ±." diye konuÅŸtu.

"GÃœMRÃœK VERGÄ°SÄ° KARARINDAN GERÄ° ADIM ATMAYACAÄžIZ"

Bu hafta iÃ§inde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi beklenen Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlayan Trump, "GÃ¼mrÃ¼k tarifelerinde geri adÄ±m atacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki soruya, "HayÄ±r, geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Trump, "ABD'nin ticarette tÃ¼m Ã¼lkeler tarafÄ±ndan kazÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°nsanlar ÅŸunu anlamak zorunda; bizim Ã¼lkemiz ticarette dÃ¼nyadaki tÃ¼m Ã¼lkeler tarafÄ±ndan kazÄ±klandÄ±. Dost olsun, dÃ¼ÅŸman olsun herkes bizi kazÄ±kladÄ±. Ã‡in, Rusya, Ã§ok iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Avrupa BirliÄŸi... Onlarla iÅŸ yapamÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ buna izin vermiyorlar, gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ ticaret bariyerleri var."Â

Avrupa BirliÄŸi'nin Ã§elik ve alÃ¼minyuma getirilecek gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine misilleme olarak AmerikalÄ± ÅŸirketlere yÃ¶nelik vergileri veya ticaret bariyerlerini artÄ±rmasÄ± durumda, ABDâ€™nin Avrupa menÅŸeli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisini yÃ¼kselteceÄŸini tekrar eden Trump, Ã¼lkesinin her yÄ±l yÃ¼z milyarlarca dolarlÄ±k ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla, Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±. BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde, ABD dahil uluslararasÄ± toplum DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± ve yeni Yahudi yerleÅŸim birimlerinin inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸtu.

ABD'NÄ°N KUDÃœS KARARI

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s'Ã¼ tek taraflÄ± olarak Ä°srail'in baÅŸkenti olarak kabul ettiÄŸini" ilan etmiÅŸ ve Tel Aviv'deki Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± noktasÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na talimat verdiÄŸini belirtmiÅŸti.

UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmiÅŸti.

ABD, BMGK'DE YALNIZ KALDI

18 AralÄ±k 2017'de BMGK'de ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± geÃ§ersiz kÄ±lma yaklaÅŸÄ±mÄ±yla MÄ±sÄ±r'Ä±n gÃ¼ndeme getirdiÄŸi tasarÄ±, ABD'nin vetosuna karÅŸÄ±n kalan 14 Ã¼yenin de desteÄŸini almÄ±ÅŸ ve ABD KudÃ¼s konusunda BM'de yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â