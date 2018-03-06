GÃ¼ncelleme: 01:45, 06 Mart 2018 SalÄ±

Esed rejiminden BM yardÄ±m konvoyuna gÃ¼n boyu mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) ait 46 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyuÂ DoÄŸu Guta'ya ulaÅŸtÄ±. Ancak konvoy, rejimin verdiÄŸi emir nedeniyle geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±.

Konvoya ait 37 araÃ§ yardÄ±mlarÄ± boÅŸaltÄ±rken, 9 araÃ§ yardÄ±mlarÄ± bÃ¶lge halkÄ±na teslim edemedenÂ DoÄŸu Guta'yÄ± terk etmek durumunda kaldÄ±.

Duma ilÃ§esi yerel meclis Ã¼yesi Beyan Reyhan da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BM heyeti, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼n saat 18.00 civarÄ±nda baskÄ±ya uÄŸradÄ±. Saat 19.00'da rejimden Ã§ekilme emri gelince panik iÃ§inde, bizleri bilgilendirmeden, koordinasyonu yapmadan bÃ¶lgeden Ã§ekildiler. 9 araÃ§ bÃ¶lgeye yardÄ±mlarÄ± bÄ±rakamadan Ã§ekilmek durumunda kaldÄ±."

AA muhabirlerinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.

ESED REJÄ°MÄ° GÃœN BOYUNCA BM KONVOYUNA BASKI UYGULADI

BM Cenevre Ofisi'nden gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, rejimin hayat kurtarÄ±cÄ± birÃ§ok tÄ±bbi malzemeyi bÃ¶lgeye sokmadÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, cuma gÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Duma ilÃ§esi baÅŸta olmak Ã¼zere DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yaÅŸayan 180 bin sivile yÃ¶nelik gÄ±da ve tÄ±bbi malzemelerden oluÅŸan konvoyun sevkiyatÄ± iÃ§in Esed rejiminin iznini aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. UNICEF DirektÃ¶rÃ¼, BM GÃ¼venlik Konseyinin ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekmiÅŸ, yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rabilmeyi umduklarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Rejim ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸiyle Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¶lgeyi ikiye bÃ¶lerek tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.