Esed rejiminden BM yardÄ±m konvoyuna gÃ¼n boyu mÃ¼dahale

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) ait 46 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyuÂ DoÄŸu Guta'ya ulaÅŸtÄ±. Ancak konvoy, rejimin verdiÄŸi emir nedeniyle geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±.
Konvoya ait 37 araÃ§ yardÄ±mlarÄ± boÅŸaltÄ±rken, 9 araÃ§ yardÄ±mlarÄ± bÃ¶lge halkÄ±na teslim edemedenÂ DoÄŸu Guta'yÄ± terk etmek durumunda kaldÄ±.
Duma ilÃ§esi yerel meclis Ã¼yesi Beyan Reyhan da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BM heyeti, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼n saat 18.00 civarÄ±nda baskÄ±ya uÄŸradÄ±. Saat 19.00'da rejimden Ã§ekilme emri gelince panik iÃ§inde, bizleri bilgilendirmeden, koordinasyonu yapmadan bÃ¶lgeden Ã§ekildiler. 9 araÃ§ bÃ¶lgeye yardÄ±mlarÄ± bÄ±rakamadan Ã§ekilmek durumunda kaldÄ±."
AA muhabirlerinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.
BM Cenevre Ofisi'nden gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, rejimin hayat kurtarÄ±cÄ± birÃ§ok tÄ±bbi malzemeyi bÃ¶lgeye sokmadÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, cuma gÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Duma ilÃ§esi baÅŸta olmak Ã¼zere DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yaÅŸayan 180 bin sivile yÃ¶nelik gÄ±da ve tÄ±bbi malzemelerden oluÅŸan konvoyun sevkiyatÄ± iÃ§in Esed rejiminin iznini aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. UNICEF DirektÃ¶rÃ¼, BM GÃ¼venlik Konseyinin ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekmiÅŸ, yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rabilmeyi umduklarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
Rejim ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸiyle Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¶lgeyi ikiye bÃ¶lerek tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
YPG/PKK, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te olan desteÄŸine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'nin itirazlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in SDG adÄ± altÄ±nda gizlenirken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Afrin'e takviye gÃ¶ndermeye devam etmesi ABD'nin SDG Ã¼zerinde oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e ait yardÄ±m konvoyunun 9 aracÄ±, Esed rejiminin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine insani yardÄ±m malzemelerini DoÄŸu Guta'ya bÄ±rakamadan dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¼n boyunca devam etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iliÅŸkin, "EÄŸer yapabilirsem tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ±m, katÄ±labilirim" dedi
Ä°talya'dan merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n zaferle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± genel seÃ§imde en bÃ¼yÃ¼k yenilgiyi alan ÅŸu anki hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± PD'nin lideri Renzi, PD Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Lowcock, DoÄŸu Guta'da halkÄ±n gerÃ§ek bir aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼m tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
NATO, Irak'taki askeri eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi planlÄ±yor
Tanzanyaâ€™da 22 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±konulan, Zanzibar Ä°slam EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Amir Haji Khamisâ€™in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi evlerine dÃ¶ndÃ¼
Bosna Hersekli savaÅŸ maÄŸduru 200 kadÄ±n, Suriye'de Esed rejimi tarafÄ±ndan hapishanelerde tutulan ve iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlar iÃ§in "Vicdan Konvoyu''nda yarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yaptÄ±klarÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde DoÄŸu Guta'daki durumu ele aldÄ±klarÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Macron, Rusya'yÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi ve gÃ¼venirliliÄŸini gÃ¶stermesi iÃ§in sorumluluklarÄ±nÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Kosova'nÄ±n orta kesimindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde 1998 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 50'den fazla kiÅŸi, katliamÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
Esed rejiminin ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'daki farklÄ± yerleÅŸim yerlerine bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DoÄŸu Guta'da son 15 gÃ¼nde Ã¶len sivil sayÄ±sÄ± 794'e yÃ¼kseldi.
Bine yakÄ±n otomobilin sergileneceÄŸi Cenevre Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± 88'nci kez ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Al Jazeera televizyonu, ablukacÄ± Ã¼lkelerin, dÃ¶nemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yÃ¶nelik 1996'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ispatlayan belgeler yayÄ±mladÄ±.
Genel seÃ§imde, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel SekreterliÄŸinden istifa etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedilen 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesi verdi
Irak'Ä±n ilk milli petrol ÅŸirketinin kurulmasÄ±na dair yasanÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi.