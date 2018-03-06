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07:20, 06 Mart 2018 Salı
Ortadoğu
Güncelleme: 02:20, 06 Mart 2018 Salı

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Zeytin Dalı Harekatı, ABD'nin sinsi SDG oyununu açığa çıkardı
Zeytin Dalı Harekatı, ABD'nin sinsi SDG oyununu açığa çıkardı

YPG/PKK, ABD'nin örgüte olan desteğine karşı Türkiye'nin itirazlarını önlemek için SDG adı altında gizlenirken, örgütün Afrin'e takviye göndermeye devam etmesi ABD'nin SDG üzerinde oynadığı oyunu ortaya çıkardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, YPG/PKK üyelerinin Suriye’nin doğusundan ayrılıp Afrin’e gitmesinden dolayı SDG ismini kullanan örgütün DEAŞ karşıtı operasyonlarının "duraksadığını" söyledi.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin Suriye’nin doğusunda DEAŞ karşıtı operasyonlarında duraksamalar yaşadığını belirtti.

Manning, “Operasyonel duraksamalar çeşitli nedenlerden dolayı oluyor. Bizim Suriye’deki görevimizde ise bir değişiklik yok. Hala DEAŞ’a odaklıyız.” dedi.

Türkiye’nin Afrin’deki YPG/PKK unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın “dikkatleri dağıttığı” şeklindeki değerlendirmesini yineleyen Manning, “Operasyonların durması bizim oradaki öncelikli görevimiz konusunda uzun vadede odağımızı değiştirmeyecektir.” dedi.

Manning, diğer taraftan örgütün halen DEAŞ’tan alınmış toprakları kontrolünde tuttuğunu söyledi.

YPG/PKK, ABD’nin tavsiyesi üzerine ABD’nin örgüte olan desteğine karşı Türkiye’nin itirazlarını önlemek için SDG adı altında gizlenirken örgütün Afrin'e takviye göndermeye devam etmesi ABD’nin SDG üzerinde oynadığı kelime oyununu ortaya çıkardı.

PENTAGON'DAN EN ÇOK ARANAN TERÖRİSTE DESTEK

Manning, “General Mazlum” olarak tanımladığı ve Türkiye'nin kırmızı listede aradığı "Şahin Cilo" kod adıyla bilenen terörist Ferhat Abdi Şahin, PKK'lı terörist Cemil Mazlum ile Suriye’de ABD destekli YPG/PKK paravanı SDG ve türevleri olan sözde askeri konseyleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İNCİRLİK’E ALTERNATİF İDDİALARINA YALANLAMA

Ayrıca, ABD’nin İncirlik Hava Üssü’ne alternatif olarak Suriye’nin kuzeyinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde yeni üs arayışına girdiği iddialarının doğru olup olmadığı sorulan Albay Manning, “Hayır, doğru değil.” cevabını verdi.

Konuyla ilgili aynı toplantıda söz alan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise operasyonların durmasından kaynaklı herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını ifade etti.

"KUVVETLERİMİZ SDG ALTINDAKİ KÜRT UNSURLARA VERİLEN SİLAH VE MALZEMELERİ İZLEYECEK"

Binbaşı Galloway, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “SDG’nin DEAŞ karşıtı operasyonlarından son zamanlarda duraksama olduğunun farkındayız. Operasyonel duraksamalar düzenli ve çeşitli nedenlerden dolayı olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, DEAŞ operasyonlarının dışında herhangi bir çaba içerisine giren grupların ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğini kaybedeceğini de belirtti.

Galloway, “Mümkün olan her yerde kuvvetlerimiz sadece DEAŞ’a karşı kullanıldığından emin olmak üzere SDG altındaki Kürt unsurlara verilen silah ve malzemeleri izleyecek. ABD yardımlarının herhangi bir şekilde kötüye kullanılması veya amacının dışında kullanılması iddiaları ciddiye alınacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ" MESAJI

ABD’nin, Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlama hakkını anladığını ifade eden Galloway, Türkiye-Suriye sınır boylarındaki tansiyonu düşürmek ve DEAŞ operasyonlarının kesintiye uğramaması için Türk mevkidaşları ile çalıştıklarını kaydetti.

Galloway, “Suriye’nin kuzeybatısındaki durum konusunda oldukça kaygılıyız ve tüm taraflara DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaları, gerginliği düşürmeleri ve Suriye savaşının çözümüne odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz.”  



İlgili Konular Pentagon ABD SDG zeytin dalı harekatı
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