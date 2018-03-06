12:34, 06 Mart 2018 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BMGK'ya: Batsın sizin kararınız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"BİZ HER MASUMUN CANINI KURTARMANIN PEŞİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Avrupa ülkelerinin sahil güvenlik birimleri sığınmacıların botlarını delip onları denize, ölüme terk ederken, biz hiçbir ön şart aramaksızın her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz." dedi.

"İŞLEME KONULMAYAN KARARIN İNSANLIK İÇİN NE ANLAMI VAR?"

"Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? diyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar, batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var. Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna 'dünya beşten büyüktür' demiyoruz, anlamı bu." ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DE TÜM SİLAHLARIN NAMLULARI ÜLKEMİZE DÖNÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun, rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye'dir. Afrin'de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar tüm tuzaklar tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür."