İtalya'da parlamentodaki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından siyasi partilerin meclisteki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre 4 Mart pazar günü yapılan genel seçimin ardından 61 bin 401 sandığın 61 bin 374'ündeki oylar sayıldı.
Bazı küçük bölgelerin sonuçlarının henüz kesinleşmemesiyle birlikte, parti ve ittifakların Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nda kazandıkları sandalye sayıları büyük oranda netleşti.
630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde, seçimin kazananı merkez sağ ittifakında yer alan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin "Forza Italia" (Haydi İtalya) partisi yüzde 14,01 oyla 59, Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı "Lig" partisi yüzde 17,37 oyla 73, Giorgia Meloni'nin liderliğindeki aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" de yüzde 4,35 oyla 19 sandalye kazandı.
Yüzde 1,3'lük oy oranı olan "Biz İtalya'yla" partisiyle birlikte toplamda yüzde 37 oy oranına ulaşan merkez sağ ittifakı, gösterdiği tek adaylarla da 109 sandalyenin sahibi oldu. Böylece seçimin galibi merkez sağ ittifakının Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı 260'a ulaştı.
İttifakın 315 sandalyeli Cumhuriyet Senato'sunda ulaştığı sayı 135 oldu.
Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ise Temsilciler Meclisi'nde 221 sandalye kazanırken, Cumhuriyet Senatosu'nda 112 sandalyeye ulaştı.
Sistem karşıtı siyasetiyle şimdiye kadarki en iyi seçim sonucunu alan M5S böylece, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Senatosu'nda tek başına en büyük parti oldu.
Merkez sol ittifakında başı çeken şu anki iktidarın da büyük ortağı Demokrat Parti (PD) ise yüzde 18,72'lik oyuyla 86 sandalyenin sahibi oldu. İttifakın içinde yer alan bölgesel partilerden SVP-PATT da sadece 2 sandalye alabildi.
Ayrıca ittifak çerçevesinde gösterilen adaylarla da 24 sandalye daha kazanan merkez sol ittifakının Temsilciler Meclisi'ndeki toplam sandalye sayısı 112 oldu.
İttifak, Cumhuriyet Senatosu'nda ise 57 sandalyeye ulaştı. Böylece 2013 yılında yapılan seçimlerin galibi merkez sol ittifakı, Temsilciler Meclisi'nde 345'ten 112'ye, Cumhuriyet Senatosu'nda ise 123'ten 57'ye düşen sandalye sayısıyla çok büyük bir gerileme yaşayarak parlamentoda 3. sıraya yerleşti.
Demokrat Parti'den ayrılan Senato Başkanı Pietro Grasso liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) Partisi de aldığı yüzde 3,39 oyla Temsilciler Meclisi'nde 14, Cumhuriyet Senatosu'nda 4 sandalye kazandı.
Böylece, bazı küçük bölgeler ve hem meclis hem de senatoda yurt dışından gelen oylara ayrılan sandalyeler hariç, Temsilciler Meclisi'nin 607, Cumhuriyet Senatosu'nun da 308 sandalyesinin dağılımı sonuçlanmış oldu.
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