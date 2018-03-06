Orduda 'robot asker' dönemi için ilk büyük adım

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, yazılım sektöründe yüksek teknoloji ürettiklerini söyledi.
Yapay zeka, mekanik ve elektronik alanında 9 yıldır Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini anlatan Akın, bu tecrübeyi, kurdukları Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası olan "AkınRobotics"te seri üretime geçirdiklerini vurguladı.
Akın, robotların hayatın her alanında kullanılmaya başlandığına işaret ederek, ürettikleri teknolojinin sivil veya askeri alanda kullanımını ise milli iradenin şekillendireceğini bildirdi.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığının "robot asker" projesi çağrısına çıktığını anımsatan Akın, şöyle konuştu:
"Bilgi birikimimiz ve deneyimimizle bu göreve hazırız. AkınRobotics üretimi tamamen yerlidir. Motorları, yazılımı her şeyi millidir. Bugüne kadar 30'a yakın prototip ürettik. Akıncı serisi, yürüyen ve 5 duyuyla hareket edebilen insansı robotlar, hizmet sektöründe kullanılan Ada serisi, başlıca ürünlerimiz bunlar. Her türlü göreve hazırız. Savunma Sanayii Müsteşarlığından gelecek her türlü projede kısa sürede hizmet verebileceğimizi söyleyebilirim."
Akın, robot askerlerin kullanımında, arazi şartlarının önemine değinerek, bu şartlarda çalışabilen bir robot imal ettiklerini bildirdi.
Dört tekeri olan bu robotu geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Akın, şöyle konuştu:
"Dört bacaklı bu robotlar, arazi şartlarına uygun. Bu malzeme taşıma amaçlı kullanılabilir. Farklı alanlarda sensörler yerleştirilerek tarama, gözcülük yapma, hedef belirleme gibi görevleri icra edebilir. Zaman içerisinde askeri ve milli otoritelerimizin kararıyla bu amaçlar için kullanılabilir. Barış için bilim üretiyoruz ancak içinde bulunduğumuz durum kapsamında milli iradenin karar vermesiyle yüksek teknolojimizi her türlü durumda kullanıma açıyoruz. Bu anlamda robotlarımız, geliştirilmesi durumunda silah da kullanabilir. Böyle bir güce sahip olduğumuzu, teknoloji olarak hazır bulunduğumuzu söyleyebilirim."
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