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Özbek kökenli Türkler okuma yazma seferberliğinde
Özbek kökenli Türkler okuma yazma seferberliğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, Hatay'daki Özbek kökenli Türkler ders başı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 36 yıl önce Türkiye'ye göç ederek Hatay'a yerleşen Özbek kökenli Türkler, ders başı yaptı.

Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, okuma yazma eğitimlerinin verildiği Ovakent Mahallesi'ndeki Ovakent İlköğretim Okulunda eğitim görecek Özbek kökenli Türkleri ziyaret ederek derslerinde başarı diledi.

Herkesin sosyal yaşamda ayrı ayrı sorumlulukları olduğunu belirten Tortop, "Bu kursa katılan bir teyze 'Evde çorbayı da yapacağız, burada da okuma yazmayı da öğreneceğiz' dedi. Fevkalade hevesliler, arzulular. İnşallah onlar da biraz fedakarlıkta bulunup bu kurslarını tamamladıktan sonra okuma-yazmayı öğrenmiş insanlar olarak önlerine konan gazeteleri, izledikleri televizyondaki yazıları, bindikleri otobüsün üzerindeki yazıları okuyabilecekler. Parmak basmayıp, imza atacaklar." diye konuştu.

Tortop, eğitimlerin 8 hafta süreceğini, ilçe genelinde bin 135 kursiyerin okuma-yazma kurslarına başvurduğunu kaydetti.

KURSİYERLER MEMNUN

Kursiyerlerden 40 yaşındaki Aynahat Eser, kursların açıldığını duyduklarında heyecanlandıklarını ve hemen başvurduklarını söyledi.

Okuma yazma öğrenip kendi işini kendi göreceğini anlatan Eser, "Arkadaşlarım da var, inşallah hep birlikte birbirimize yardımcı olarak öğreneceğiz." dedi.

Okuma yazmanın yaşı olmadığını belirten 41 yaşındaki Rahime Kurt da kurslardan memnun olduklarını ifade etti.

63 yaşındaki Muhammed Azim İkizoğlu ise çalışmaya mecbur kaldıkları için okula gitmeye fırsatlarının olmadığını belirterek, "Okumanın yaşı yok. Beşikten mezara kadar okuma yazma öğrenmek lazım." diye konuştu.

Devlet dairelerinde yazı işleri olduğunda başka kimselerden yardım istediğini anlatan İkizoğlu, kurs sonunda artık kendi işini kendisinin göreceğini sözlerine ekledi.



İlgili Konular Türkiye özbek göçmen Hatay
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