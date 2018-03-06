14:31, 06 Mart 2018 Salı

Kuzey Kore'den nükleer silah kullanmama kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ayın sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Seul yönetiminin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki ülke, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu arada Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirildi.

İki ülkenin ayrıca liderler arasında istişareler gerçekleştirmek ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore yönetiminin henüz doğrulamadığı açıklamalar, Chung'un Moon'un özel temsilcisi olarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü.