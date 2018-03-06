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Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçim heyecanı
Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçim heyecanı
Foto: Arşiv

Irak Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel seçimlerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel seçimlerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak merkezi hükümetinden yıllardır talep ettiklerinin arasında Kerkük'te yerel seçimlerin düzenlenmesi ve seçmen kütüklerinin yeniden incelenmesi olduğunu ifade etti.

Meclisin, yerel hükümetlerden vilayetlerin statüsünü etkileyecek karar yetkisinin almasının hayati öneme haiz olduğunu belirten ITC Kerkük İl Teşkilatı Başkanı Muhammet Saman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kentte gayrimeşru referandumunun yapılmasına daha önce Kerkük İl Meclisi'nin karar verdiğini hatırlattı.

İl Meclisi'ndeki Kürt üyelerden Cuvan Hasan, alınan kararın, 13 yıldır seçimlerden mahrum olan, Kerküklüler için bir zafer ve memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Meclisin Arap Üyesi Burhan el Asi de, seçimlerin yapılmasıyla birlikte Kerkük'ü siyasi ve idari olarak güzel günlerin beklediğine inandığını belirtti.

Irak Meclisi, 3 Mart tarihinde düzenlediği olağan oturumunda oy çokluğuyla Kerkük'teki yerel seçimlerin bu yılın Aralık ayında yapılmasına karar vermişti. Bununla birlikte Kerkük İl Meclisi'ndeki üye sayısı 41'den 14'e düşürülmesine de onay verilmişti.

Kerkük'te en son Ocak 2005 yılında yerel seçimler yapılmıştı. Kentte seçimlerin yapılmamasının sebebi, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik gerekçe gösteriliyordu.

 



İlgili Konular Kerkük Irak Meclisi
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