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19:24, 06 Mart 2018 Salı
Kıbrıs
14:59, 06 Mart 2018 Salı

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ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi
ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi

ABD'li petrol devi ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e göndereceği araştırma gemisine, ABD donanmasının da eşlik edeceği bildirildi.

ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e gönderdiği araştırma gemisine ABD donanmasının da eşlik edeceği bildirildi. Türkiye Güney Kıbrıs açıklarındaki "tek taraflı faaliyetlere" karşı çıkarken, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırması gerilim yaratabilir.

İngilizce yayın yapan The National Herald sitesinin haberine göre, ExxonMobil ve Petrol konsorsiyumuna ait araştırma gemileri, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı. ABD Donanması'na bağlı 6. Filo'nun da eş zamanlı olarak Doğu Akdeniz'de varlığını artırdığı belirtildi.

ABD'nin üç amfibik savaş gemisi ile 2500 kişilik mürettebata sahip Donanma Keşif birimini bölgede konuşlandırdığı kaydedildi. Gemilerde Cobra helikopterleri, savaş uçakları ve karadan havaya füzeler de bulunuyor.

ExxonMobil ile Katar devletine ait Katar Petrol konsorsiyumunun araştırma gemileri, sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacak. Bu hamlenin Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabileceği belirtiliyor.

Türkiye, Rum yönetiminin "adanın yegane sahibi gibi davranarak tek yanlı faaliyetlerini sürdürmesinin kaygı verici ve kabul edilemez" olduğunu vurguluyor.

İtalyan petrol şirketi ENI’nin kiralamış olduğu Sapien 12000 adlı sondaj gemisi, geçen ay Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenmiş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat’ta Kıbrıs’tan ayrılmıştı.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı



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