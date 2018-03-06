15:20, 06 Mart 2018 Salı

"Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak"





FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Artık önümüzde, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanıma durumunun askıya alınmasını isteyen Merkez Konseyi'nin tavsiyesini uygulamaktan başka yol kalmadı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, önlerinde "İsrail'i tanımayı askıya almaktan" başka bir yol kalmadığını belirtti. Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreninde yer alabileceği yönündeki sözlerini yazılı açıklamayla değerlendirdi. Trump'ın "Kudüs'ü izole etmek isterken ABD'yi izole ettiğini" vurgulayan Ureykat, "Artık önümüzde, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanıma durumunun askıya alınmasını isteyen Merkez Konseyi'nin tavsiyesini uygulamaktan başka yol kalmadı." ifadelerini kullandı. Filistin Merkez Konseyi, ocak ayındaki dönem toplantısında, FKÖ Yürütme Kurulundan "İsrail'i tanıma konusunun askıya alınmasını" istemişti. FKÖ, Oslo Antlaşması gereğince 1993'te İsrail'i tanımıştı. Ancak İsrail, henüz Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurma hakkını tanımadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış törenine katılabileceğini ifade etmişti.

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