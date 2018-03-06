15:25, 06 Mart 2018 Salı

Yunan yargısından DHKP-C üyesi Özpolat'ın iadesine ret



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Yunan mahkemesi, DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iadesine red kararı verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti. Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, sanık Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine red karar verdi. Savcı mütalaasında, Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi. Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. NE OLMUŞTU? Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti. Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor. Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

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