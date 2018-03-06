Milli Savunma Bakanı'ndan komuta merkezi'ne ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 personel alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı alınacak.