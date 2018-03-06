15:48, 06 Mart 2018 Salı

"YPG Afrin'e sevkiyat yapıyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Reuters'da yer alan habere göre Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan bir açıklamaya göre Suriye'de bazı SDG'lilerin (PKK) muhtemelen Afrin'e gitmek üzere (DEAŞ) IŞİD operasyonlarından çekildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pazartesi akşam saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülen mücadeleye etkilerine dair iki farklı açıklama yapıldı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD'e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Galloway, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi" dedi.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de son iki hafta içerisinde IŞİD'e yönelik yoğun operasyonların düzenlendiği Orta Fırat Vadisi'nden ayrılan SDG'li sayısının yüzlerce olduğunu öne sürdü.

ABD desteğiyle IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kurulan SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning oldu.

Manning, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede "operasyonel bir duraksamanın" yaşanmasına yol açtığını söyledi.

Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadelesinde en önemli müttefiki olan SDG tarafından yürütülen bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Manning, "Suriye'deki misyonumuzun özü değişmedi... Bu operasyonal duraksama, ana hedefimiz olan IŞİD'den gözümüzü ayırmamıza yol açmayacak" dedi.