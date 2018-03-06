16:27, 06 Mart 2018 Salı

HDP'li vekil Feleknas Uca hakkında 5 ayrı suçtan fezleke

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP tarafından düzenlenen toplantıya Feleknas Uca ile dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirildi.

Fezlekede, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür. Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili haber paylaşımı yapılmıştır."

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve paylaşımların değerlendirilmesi yapılan fezlekede Uca'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "suçu ve suçluyu övmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği aktarıldı.

Uca'nın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Uca'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Uca hakkında belirtilen 5 suçla ilgili 3 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.