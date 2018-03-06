16:42, 06 Mart 2018 Salı

Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü





Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın öldüğü kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi. İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

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