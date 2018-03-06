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Ortadoğu
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Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 39 ölü
Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 39 ölü

Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 33 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

Kazada, uçakta bulunanların tümünün hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yolcuların tamamının Rus ordusuna bağlı askerler olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, uçakta 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.



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