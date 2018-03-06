Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerden acı haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 1 Mart'ta yaralanan ve tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24)şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 28 Şubat darbe sürecinde hak ihlaline uğrayanların hikayelerinin paylaşılması amacıyla "28subathikayem.com" internet sitesi hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEAŞ zanlıların sayısı 19 oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Mart'ta yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti
Yunan mahkemesi, DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iadesine red kararı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, Hatay'daki Özbek kökenli Türkler ders başı yaptı
Kamuya 2 bin 500 engelli memur alımı için tercih başvuruları 8-16 Mart'ta yapılabilecek
Akkuyu Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ryzhak, "Türk şirketlerinin inşaatta ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İlk tahminlere göre, inşaatın (Akkuyu NGS projesi) yüzde 90'ı ve montaj işlerinin yüzde 50'lik kısmı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilebilecek" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar, batsın sizin kararınız." dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Afrin temizlenir temizlenmez, harekatın kapsamına Münbiç alınmalı, teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır. Ya Fırat'ın derinliklerine ya da Fırat'ın kıyılarına alayı gömülmelidir" dedi
Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning'in basın toplantısında Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullanmasına "YPG'li general" demesine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi
Bornova ilçesinde GBT kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüpheli, görevli polislere bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı alınacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Siyasi partilerin ittifak yapmasına olanak sağlayan kanun teklifinin 9 maddesi, 11 saat süren çalışma sonunda Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi