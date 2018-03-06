17:17, 06 Mart 2018 Salı

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerden acı haber



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Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Mart'ta yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 1 Mart'ta yaralanan ve tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24)şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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