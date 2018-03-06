17:25, 06 Mart 2018 Salı

IKBY'nin bütçe payının düşürülmesine Erbil'den tepkiler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Irak meclisinin onayladığı 2018 bütçesinde "haklarını garanti altına almaya" çalıştıklarını, ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

Dizayi, cumartesi günü Irak meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen, Erbil'in payının düşürüldüğü 2018 bütçesine ilişkin IKBY meclisinde düzenlenen özel oturuma katıldı.

Meclis oturumunun ardından gazetecilere konuşan Dizayi, Irak meclisince onaylanan bütçe yasasının kendilerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Hükümet olarak bu konuda daha sonra ayrıntılı açıklama yapacaklarını söyleyen Dizayi, "IKBY vatandaşlarının haklarını garanti altına almaya çalıştık ancak bu gerçekleşmedi. (Irak'ta) Maalesef ittifak ve ortaklık zemini adına hiçbir şey kalmadı. Yasa nasıl hazırlanmışsa değişiklik yapılamadan o şekilde oylamaya sunuldu." iddiasında bulundu.

IKBY meclisinde 38 milletvekiliyle çoğunluğu elinde tutan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Grup Sözcüsü Muhammed Ali de Bağdat'ın Kürtlerin boykot ettiği oturumda onaylanan bütçe yasasıyla IKBY'yi hem anayasal hem de siyasi olarak zayıflatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Ali, Bağdat'ın bu hamlesine karşılık IKBY'nin kendi içinde birlik sağlaması gerektiğini dile getirdi.

IKBY'de muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi Grup Başkanvekili Bahar Mahmud ise 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen referandum gerekçesiyle Bağdat'ta eli zayıflayan Kürtlerin başarısızlığının IKBY meclisine yıkılmak istendiğini savundu.

Mahmud, Erbil yönetimini, ciddi meselelerde IKBY meclisine danışmamakla suçladı.

Bir başka Goran milletvekili Ali Hama Salih de IKBY'nin Bağdat'ın 2018 bütçesinde kendisine ayırdığı payı alabilmesi için günlük ihraç edilen 250 bin varil petrolün gelirinin Bağdat'a teslim edilmesinin şart koşulduğunu kaydetti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, pazar günü yaptığı açıklamada, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini, ancak Bağdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini belirtmişti.

ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDAKİ BÜTÇE KRİZİ

Irak meclisi cumartesi günü Kürtlerin boykot ettiği oturumda oy çokluğuyla ülkenin 2018 bütçe yasa tasarısını onaylamıştı.

"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.

Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.