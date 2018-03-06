16:58, 06 Mart 2018 Salı

Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmasında herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi.

İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Johnson, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde kaldığı" iddia edilen Skripal’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.

İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson, “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere’nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor.

İngiliz polisi baba - kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.