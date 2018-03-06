Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmasında herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi.
İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Johnson, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde kaldığı" iddia edilen Skripal’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.
İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson, “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.
Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere’nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor.
İngiliz polisi baba - kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
TAKAS EDİLEN CASUS
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.
Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.
Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.
Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.
ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ
MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.
Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.
Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.
Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.
BM, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, kendisini istifaya çağıran Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ya tepki gösterdi
Suudi Arabistan, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarını bir daha kınadı.
Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçakları teslim aldığı bildirildi
IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Irak meclisinin onayladığı 2018 bütçesinde "haklarını garanti altına almaya" çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi
Devletin, ülkenin kuzeyindeki Calais kenti yakınlarındaki kampta başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği açıklandı. Sığınmacıların gözaltına alınma veya kimlik bilgilerinin kayda geçirilmesi kaygısıyla alana gelmediği belirtildi.
Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları, 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir" dedi
Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti
Hollanda İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığı, aşırı sağcılar ile aşırı solcuların eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiği bildirildi
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Novikov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,7'lik artışla 356 milyon dolara ulaştığını belirtti
İsrail mahkemesinin, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebini reddettiği bildirildi.
Pentagon Afrin'de operasyona katılmak üzere bazı PKK üyelerinin DEAŞ operasyonlarından ayrıldığını öne sürdü
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Artık önümüzde, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanıma durumunun askıya alınmasını isteyen Merkez Konseyi'nin tavsiyesini uygulamaktan başka yol kalmadı" dedi
Irak Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel seçimlerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı
ABD'li petrol devi ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e göndereceği araştırma gemisine, ABD donanmasının da eşlik edeceği bildirildi.
Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edildi