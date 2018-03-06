Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:23, 06 Mart 2018 Salı
Avrupa
16:58, 06 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmasında herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi.

İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Johnson, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde kaldığı" iddia edilen Skripal’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.

İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson, “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere’nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor.

İngiliz polisi baba - kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

 



İlgili Konular Sergey Skripal İngiltere Rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BM ile Macaristan arasında söz düellosu
BM ile Macaristan arasında söz düellosu

BM, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, kendisini istifaya çağıran Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ya tepki gösterdi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli taraflara Doğu Guta çağrısı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli taraflara Doğu Guta çağrısı

Suudi Arabistan, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarını bir daha kınadı.
Irak Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı
Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı

Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçakları teslim aldığı bildirildi
IKBY'nin bütçe payının düşürülmesine Erbil'den tepkiler
IKBY'nin bütçe payının düşürülmesine Erbil'den tepkiler

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Irak meclisinin onayladığı 2018 bütçesinde "haklarını garanti altına almaya" çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi
Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi
Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi

Devletin, ülkenin kuzeyindeki Calais kenti yakınlarındaki kampta başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği açıklandı. Sığınmacıların gözaltına alınma veya kimlik bilgilerinin kayda geçirilmesi kaygısıyla alana gelmediği belirtildi.
Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı
Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları, 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir" dedi
Suriye'de Rus askeri uçağı düştü 32 ölü
Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü

Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor
Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor

Hollanda İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığı, aşırı sağcılar ile aşırı solcuların eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiği bildirildi
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Novikov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,7'lik artışla 356 milyon dolara ulaştığını belirtti
İsrail'den Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebine ret
İsrail'den Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebine ret

İsrail mahkemesinin, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebini reddettiği bildirildi.
quot YPG Afrin'e sevkiyat yapıyor quot
"YPG Afrin'e sevkiyat yapıyor"

Pentagon Afrin'de operasyona katılmak üzere bazı PKK üyelerinin DEAŞ operasyonlarından ayrıldığını öne sürdü
quot Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak quot
"Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak"

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Artık önümüzde, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanıma durumunun askıya alınmasını isteyen Merkez Konseyi'nin tavsiyesini uygulamaktan başka yol kalmadı" dedi
Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçim heyecanı
Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçim heyecanı

Irak Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel seçimlerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı
ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi
ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi

ABD'li petrol devi ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e göndereceği araştırma gemisine, ABD donanmasının da eşlik edeceği bildirildi.
Sri Lanka'da Müslümanlara eziyet OHAL ilan ettirdi
Sri Lanka'da Müslümanlara eziyet OHAL ilan ettirdi

Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edildi

Haberler

İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya'yı ziyaret edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya'yı ziyaret edecek

İngiltere'den Rus tehdidine karşı 150 askerlik 'önlem'
İngiltere'den Rus tehdidine karşı 150 askerlik 'önlem'

İngiltere Rus kanalın hesaplarını dondurdu
İngiltere Rus kanalın hesaplarını dondurdu

NATO, Soğuk Savaş tertibi alıyor
NATO Soğuk Savaş tertibi alıyor

Rusya'ya suçlama; Nusayri devleti için çalışıyor
Rusya'ya suçlama Nusayri devleti için çalışıyor

Londra-Moskova hattında Litvinenko gerilimi
Londra-Moskova hattında Litvinenko gerilimi

İngiltere'de 30 Rus ajanı iddiası
İngiltere'de 30 Rus ajanı iddiası

Rus savaş uçakları İngiliz hava sahasına yaklaştı
Rus savaş uçakları İngiliz hava sahasına yaklaştı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 