Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı

Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçağı teslim aldığı belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'den alınan T-50 savaş tipi uçaklarının başkent Bağdat'taki havalimanına teslimatının gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, toplamda 24 adet olması gereken uçaklardan kaç tanesinin teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, geriye kalan uçakların da kısa bir süre içerisinde Irak'a getirileceği belirtildi.
Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı.
Güney Kore'de 2005 yılında uçuş testlerini başarıyla geçen T-50'nin fiyatı 21 milyon doları buluyor.
Irak Hava Kuvvetleri, halihazırda ABD yapımı F-16, Çekya'nın L-159 ve Rusya'nın Sukhoi tipi savaş uçaklarına sahip.
BM, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, kendisini istifaya çağıran Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ya tepki gösterdi
Suudi Arabistan, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarını bir daha kınadı.
Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçakları teslim aldığı bildirildi
IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Irak meclisinin onayladığı 2018 bütçesinde "haklarını garanti altına almaya" çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi
Devletin, ülkenin kuzeyindeki Calais kenti yakınlarındaki kampta başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği açıklandı. Sığınmacıların gözaltına alınma veya kimlik bilgilerinin kayda geçirilmesi kaygısıyla alana gelmediği belirtildi.
Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları, 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir" dedi
Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti
Hollanda İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığı, aşırı sağcılar ile aşırı solcuların eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiği bildirildi
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Novikov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,7'lik artışla 356 milyon dolara ulaştığını belirtti
İsrail mahkemesinin, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebini reddettiği bildirildi.
Pentagon Afrin'de operasyona katılmak üzere bazı PKK üyelerinin DEAŞ operasyonlarından ayrıldığını öne sürdü
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Artık önümüzde, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanıma durumunun askıya alınmasını isteyen Merkez Konseyi'nin tavsiyesini uygulamaktan başka yol kalmadı" dedi
Irak Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel seçimlerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı
ABD'li petrol devi ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e göndereceği araştırma gemisine, ABD donanmasının da eşlik edeceği bildirildi.
Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edildi