17:46, 06 Mart 2018 Salı

Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı



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Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçakları teslim aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçağı teslim aldığı belirtildi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'den alınan T-50 savaş tipi uçaklarının başkent Bağdat'taki havalimanına teslimatının gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, toplamda 24 adet olması gereken uçaklardan kaç tanesinin teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, geriye kalan uçakların da kısa bir süre içerisinde Irak'a getirileceği belirtildi. Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı. Güney Kore'de 2005 yılında uçuş testlerini başarıyla geçen T-50'nin fiyatı 21 milyon doları buluyor. Irak Hava Kuvvetleri, halihazırda ABD yapımı F-16, Çekya'nın L-159 ve Rusya'nın Sukhoi tipi savaş uçaklarına sahip.

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