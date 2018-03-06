21:08, 06 Mart 2018 Salı

Vicdan Konvoyu: İsyanımız bu sessizliğe

'Vicdan Konvoyu' Beşşar Esad rejiminin zindanlarında hukuksuzca tutulan 6 bin 736 kadının sesini duyurmak için yola çıktı. Çok sayıda STK'nın desteğiyle yola çıkan konvoyda Suriyeli kadınları temsilen götürülen 6 bin 736 yazma, sınırdaki tellere asılacak. www.gaste24.com’a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, "Suriye'deki savaş, çocuk ve kadın mağduriyeti konusunda herhalde insanlığın geldiği en utanç verici tablo. Bir taraftan katliamlar devam ederken, Guta'yı görüyoruz. Çocuk cesetleriyle karşı karşıyayız." dedi. Suriye'de işkencelere maruz kalan kadınlar ile görüştüğünü belirten Sönmez, hapishanede şiddet ve tecavüze uğrayan daha sonra bir şekilde serbest kalan yaklaşık bin kadının intihar ettiğinin altını çizdi.

GÖKYÜZÜ GİBİ 7 YILDIR AĞLIYORUZ

Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoy ile yola çıktığını dile getiren Gülden Sönmez, “Üzgünüz gökyüzü gibi 7 yıldır ağlıyoruz. Dünya sessiz kaldıkça siz daha fazla eziliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından din, dil ve ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık. İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz.”

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Suriye savaşının başladığı günden bu yana çocuklara ve kadınlara yönelik savaş suçlarının arttığına dikkat çeken Sönmez, Suriye’de 1 milyona yakın insanın katledildiğini ve 15 milyonun çocuk olduğunu belirterek, “Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt edilmeden 13 milyon yüz 4 insan hapishanelerde uygulanan işkenceler yüzünden hayatını kaybetti.” dedi.

VİCDANLARA SESLENSİN

Gülden Sönmez Vicdan Konvoyu’nun amacının Suriye’de savaşın başladığı günden bu yana başta kadınlara yönelik işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlara dikkat çekmek olduğuna dile getirerek; “Suriye’de yaşananlar bizim gündemimizde. Sürekli konuşuyoruz. Ben yıllardır insan hakları alanında çalışıyorum. Bir kadın olarak beni sürekli rahatsız eden, isyan ettiren şey; bu sessizliktir. Bu görüşmelerin sonucunda biz böyle bir proje çıkardık. Adını da 'Vicdan Konvoyu' koyduk ki, vicdanlara seslensin.''

YENİKAPI’DAN HATAY’A YOLCULUK

Dünyanın dört bir yanında binlerce kadın, Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde işkence ve tecavüze maruz kalan kadınların sesi olmak için Yenikapı’dan Hatay’ya doğru yola çıktı. Konvoy Hatay’a vardığında kadınların serbest bırakılması için çağrıda bulunacak.