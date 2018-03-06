21:42, 06 Mart 2018 Salı

Kerbela'da İran karşıtı gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Iraklı Şii din adamı Hüseyin Şirazi'nin İran'da gözaltına alınması, Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde protesto edildi.

Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplanan onlarca kişi, Şirazi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Tahran yönetimini kınayan pankartlar taşıyan göstericiler, Şirazi'nin güvenlik ve sağlık durumundan İran istihbaratının sorumlu olduğunu ifade eden sloganlar attı.

İran'ın Kum kentinde dün evinin önünden gözaltına alındığı belirtilen Şirazi'nin, "İran'daki Velayet-i Fakih yönetimini eleştiren söylemlerinden dolayı gözaltına alındığı" ileri sürüldü.

DİNİ MERCİLER KIRMIZI ÇİZGİ

Öte yandan AA muhabirine konuşan Hüseyin el-Esedi isimli protestocu, dini merci konumundaki birinin gözaltına alınmasının kendileri için "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Esedi, dini mercilerin kırmızı çizgi olduğunu ve İran istihbaratının da bunu idrak etmesi gerektiğini ifade etti.

Göstericiler ayrıca Irak hükümetine "Şirazi'nin serbest bırakılması için duruma müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

Ayetullah Hüseyin Şirazi, son olarak geçen şubat ayında vermiş olduğu bir hutbeden dolayı gözaltına alınmıştı.

Aslen Irak vatandaşı olan Şirazi, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Tahran yönetimine yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor.