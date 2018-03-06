Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
07:24, 07 Mart 2018 Çarşamba
Amerika
21:44, 06 Mart 2018 Salı

  • Paylaş
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
Daniel Coats

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, ABD yönetiminin Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Amerikan yönetiminin Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

Coats, Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert P. Ashley, Jr. Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde küresel tehditler konulu bir oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Bir senatörün Suriye rejimin neredeyse günlük olarak kullandığı klor gazının kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin bir soruya Coats şu yanıtı verdi:

"Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden çok klor kullanımı var. Son saldırıları hali hazırda değerlendiriyoruz. Bununla ilgili henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz ancak bu konuda oldukça kaygılıyız. Başkanın geçen yılki saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor ancak yine ifade ediyorum bu kapalı bir oturumda konuşulmalı."

ABD geçen yıl İdlib'in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla saldırması üzerine ABD Başkanı Donald Trump saldırıda kullanılan Şeyrat Hava Üssünün vurulmasına karar vermişti. ABD'nin Akdeniz'de konuşlu gemilerinden fırlatılan füzelerle hava üssündeki 59 nokta vurulmuştu.



İlgili Konular ABD daniel coats esed
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Makedon STK'lerden Yunanistan'a soykırım suçlaması
Makedon STK'lerden Yunanistan'a soykırım suçlaması

Makedonyalı STK'ler, Yunan hükümetine, Makedon azınlığa karşı 1913'ten bu yana işlediği "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı özür dileme çağrısında bulundu.
ABD İstihbarat Direktörü nden Suriye açıklaması
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, ABD yönetiminin Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.
Kerbela'da İran karşıtı gösteri
Kerbela'da İran karşıtı gösteri

Iraklı Şii din adamı Şirazi'nin İran'da gözaltına alınmasını protesto eden onlarca kişi, Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de "uygulanamayan" ateşkes kararını görüşmek üzere yarın toplanacak.
BM ile Macaristan arasında söz düellosu
BM ile Macaristan arasında söz düellosu

BM, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, kendisini istifaya çağıran Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ya tepki gösterdi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli taraflara Doğu Guta çağrısı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli taraflara Doğu Guta çağrısı

Suudi Arabistan, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarını bir daha kınadı.
Irak Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı
Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçaklarını teslim aldı

Irak'ın, Güney Kore'den T-50 tipi savaş uçakları teslim aldığı bildirildi
IKBY'nin bütçe payının düşürülmesine Erbil'den tepkiler
IKBY'nin bütçe payının düşürülmesine Erbil'den tepkiler

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Irak meclisinin onayladığı 2018 bütçesinde "haklarını garanti altına almaya" çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi
Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi
Fransa'da sığınmacılar korkudan dağıtılan yemeği yemedi

Devletin, ülkenin kuzeyindeki Calais kenti yakınlarındaki kampta başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği açıklandı. Sığınmacıların gözaltına alınma veya kimlik bilgilerinin kayda geçirilmesi kaygısıyla alana gelmediği belirtildi.
Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı
Air France'dan bir ayda ikinci grev kararı

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları, 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması
Boris Johnson'dan Rus casus açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir" dedi
Suriye'de Rus askeri uçağı düştü 39 ölü
Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 39 ölü

Suriye'de, Rusya'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor
Hollanda'da sağ-sol çatışması giderek tırmanıyor

Hollanda İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığı, aşırı sağcılar ile aşırı solcuların eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiği bildirildi
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Novikov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,7'lik artışla 356 milyon dolara ulaştığını belirtti
İsrail'den Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebine ret
İsrail'den Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebine ret

İsrail mahkemesinin, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebini reddettiği bildirildi.
quot YPG Afrin'e sevkiyat yapıyor quot
"YPG Afrin'e sevkiyat yapıyor"

Pentagon Afrin'de operasyona katılmak üzere bazı PKK üyelerinin DEAŞ operasyonlarından ayrıldığını öne sürdü

Haberler

'Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'
Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'

Dışişleri'nden Pentagon Sözcüsü'ne sert tepki
Dışişleri'nden Pentagon Sözcüsü'ne sert tepki

İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan ABD gemisinin enkazı bulundu
İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan ABD gemisinin enkazı bulundu

Eski Rus casusa İngiltere'de suikast girişimi
Eski Rus casusa İngiltere'de suikast girişimi

Pence'den İran'a nükleer anlaşma tehdidi
Pence'den İran'a nükleer anlaşma tehdidi

ABD'de Türk akademisyen Erdem'e başarı ödülü
ABD'de Türk akademisyen Erdem'e başarı ödülü

Zeytin Dalı Harekatı, ABD'nin sinsi SDG oyununu açığa çıkardı
Zeytin Dalı Harekatı ABD'nin sinsi SDG oyununu açığa çıkardı

Trump'tan gerilimi yükseltecek yeni 'Kudüs' hamlesi
Trump'tan gerilimi yükseltecek yeni 'Kudüs' hamlesi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 