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'Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'
'Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'

Suudi enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Nasser, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde devam eden IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Nasser, küresel petrol endüstrisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nasser, petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2015-2016 yılları arasında piyasada 1 trilyon dolarlık kaybın görüldüğüne işaret ederek, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer." ifadesini kullandı.

Küresel petrol sektörünün gelecek 5 yılda günlük ortalama 20 milyon varil yeni üretim kapasitesine de ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Nasser, "Yakın gelecekte petrol önemli olmaya devam edecek." dedi.

Nasser, küresel olarak elektrik araçların yaygınlaşmaya başladığını kaydederek, buna rağmen dünya genelindeki yolcu araçlarının yüzde 99'unun hala içten yanmalı motorla çalıştığına dikkati çekti.

Dünya nüfusunun 2030 yılına kadar 2 milyar artmasının beklendiğini belirten Nasser, bunun, içten yanmalı motora sahip olan yolcu araçlarına ve nihayetinde küresel petrol üretimine olan talebi arttıracağını vurguladı.

Nasser, petrokimya sektörünün yıllık yüzde 2,5 ila yüzde 3 büyüme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Aramco'nun petrokimya dahil olmak üzere araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmek için dünya genelinde 8 araştırma laboratuvarı olduğunu kaydetti.

Aramco'nun ilk halka arzı

En erken bu senenin sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen Aramco'nun ilk halka arzı (IPO) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nasser, IPO hazırlıklarında ilerleme görüldüğü bilgisini paylaşarak, IPO'nun ne zaman ve nerede gerçekleşeceğinin Aramco hissedarlarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu sene başında anonim şirket olan dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun IPO'sunun ilk olarak Suudi Arabistan borsası Tedavul'da gerçekleşmesi, bunun ardından ise New York, Londra, Hong Kong veya Tokyo borsalarında işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenirken, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 2 trilyon dolar olması bekleniyor. Aramco'nun, söz konusu piyasa değerini yakalanması durumunda, şu anda yaklaşık 900 milyar dolarla dünyada piyasa değeri en yüksek şirket olan Apple'ı geride bırakması öngörülüyor.



İlgili Konular petrol ABD amin nasser ARAMCO Suudi Arabistan
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Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'
'Petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var'

Suudi enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Nasser, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer." dedi.
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