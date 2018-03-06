Makedon STK'lerden Yunanistan'a soykırım suçlaması

Bir grup Makedonyalı sivil toplum kuruluşu (STK), Yunanistan ile yaşanan "isim sorunu" konusunda yapılan müzakereleri protesto ederek, Yunan hükümetine ülkede bulunan Makedon azınlığa karşı 1913'ten bu yana işlediği "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı özür dileme çağrısında bulundu.
Dünyanın birçok ülkesinde temsilcilikleri olan Makedonya Uluslararası İnsan Hakları Harekatı, Birleşik Makedonya Diasporası, Dünya Makedonya Kongresi ve Makedonya Koordinasyon Ağı'nın Cenevre'deki temsilcilerinin, AA'ya yaptıkları ortak açıklamada, "Makedonya halkı başta Yunanistan olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun dayanılmaz haksızlıklarını artık daha fazla taşıyamıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Makedon halkının AB ve NATO'ya üyelik karşılığında "şok edici bir şekilde" zorla isimlerini, etnik kimliklerini, ulusal kimliklerini, dillerini ve tarihlerini müzakere etmeye zorlandığının altı çizilerek, insanlık tarihinde böyle bir durumla ilk defa karşılaşıldığı savunuldu.
SAVAŞ SUÇU VE SOYKIRIM VURGUSU
Her milletin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kültürel soykırımı durdurmak için Makedonya'daki milyonları temsil eden dünya genelindeki Makedonyalılar aynı hedef doğrultusunda birleşti. Onlar, tüm dünyadaki milletlerden bu suçu durdurmak için destek istiyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Yunan hükümetinin "icat ettiği isim sorunuyla", yüzyıldır ülkesindeki Makedon azınlığın etnik kimliğini reddetme politikasını sürdürmeyi ve uluslararası hale getirmeyi amaçladığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:
"Yunan hükümeti bir kez de olsa geçmişiyle yüzleşerek, Yunanistan'da 1913 yılından bu yana Makedon azınlığa karşı işlenen soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları resmen kabul etmeli ve özür dilemelidir."
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
Makedonyalı STK'ler, Yunan hükümetine, Makedon azınlığa karşı 1913'ten bu yana işlediği "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı özür dileme çağrısında bulundu.
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