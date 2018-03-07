12:40, 07 Mart 2018 Çarşamba

Tacikistan'ın devlet borcu GSYİH'nın yüzde 50'sini aştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu yıl başında Tacikistan'ın kamu borçları yaklaşık 3 milyar 670 milyon dolara ulaştı. Bu rakam ülkenin GSYİH'sının yüzde 51,4 oluşturuyor.

Tacikistan'ın borcunun yaklaşık 2,9 milyar doları dış borç ve yaklaşık 770 milyon dolar iç borçlardan oluşuyor.

AP ajansı Tacikistan Maliye Bakanlığını kaynak göstererek bu yıl 1 Ocak itibariyle Tacikistan'ın dış borcunun toplam miktarı ülkenin GSYİH'nın yüzde 40.3'ü olan yaklaşık 2.9 milyar dolar, iç kamu borcunun GSYİH' yüzde 11,1 olan 770 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ülkenin kamu borcunun büyümesi esas olarak devlet yatırım projeleri için Çin’den çekilen krediler, enerji sektörünün geliştirilmesi için iç borçlanma senetlerinin ihracı ve uluslararası pazarlarda 500 milyon dolarlık devlet tahvilinin satılması sonucudur.



