Güney Kore temsilcisi ABD'ye Kuzey'in 'özel' mesajını götürecek

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in özel temsilcisinin, Kuzey Kore'de yaptığı görüşmelerin ardından ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette Kuzey Kore yönetiminin "özel mesajlarını" ABD yönetimine iletecek.
Pyongyang'ta pazartesi günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelen Chung, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin ABD ile nükleer müzakerelere açık olduğu ve güvenlik garantileri karşılığında nükleer programından vazgeçebileceği mesajı verdiğini, bu süreçte nükleer ve füze denemelerini durdurmayı vadettiğini belirtmişti.
Taraflar, görüşmede gelecek ay sonunda iki ülke liderlerinin katılacağı bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabakata varmış, liderler arasında istişareler yürütülmesi ve askeri gerilimin düşürülmesi için özel telefon hattının kurulmasını kararlaştırmıştı.
Chung'un ABD yönetimine ileteceği mesajın içeriği, yani Pyongyang yönetiminin nükleer programdan vazgeçme karşılığında ABD'den ne talep edeceği henüz bilinmiyor.
Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmek için son dönemde ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıları artırma yönünde siyaset izleyen Washington yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore ile müzakerelere başlanabilmesi için ülkenin bu konudaki iradesini net şekilde ortaya koyması gerektiği vurgulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Koreler arasında varılan zirve mutabakatının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin yaptırımların baskısı sayesinde "samimi bir noktaya geldiğini" ifade etmişti.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da havaalanında kimyasal maddeyle yapılan saldırı sonucu ölmesinde Pyongyang'ın rolü olduğu gerekçesiyle ülkeye ilave yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
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