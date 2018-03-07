13:13, 07 Mart 2018 Çarşamba

Hafıza kartlarından PYD/PKK'nın 'çocuk savaşçıları' çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen PYD/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan PYD/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, örgütün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor.

Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor.

"ÇOCUK SAVAŞÇI"LAR ULUSLARARASI RAPORLARDA

Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusu insan hakları örgütleri tarafından da belgelenerek zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunuluyor.